Политика
BFM.ruСледствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует документ, опубликованный платформой для независимых журналистов Bonanza Media, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный в субботу платформой для независимых журналистов Bonanza Media.ТАССвчера в 18:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика
Эрдоган встретится с главами ЕК и Совета ЕС в Брюсселе
В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Здоровье
В России вегетарианство назвали особо опасным
Как рассказал радио Sputnik аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в России не развита культура вегетарианства: отсутствует агропромышленная индустрия, способная обеспечивать приверженцев питания растительной пищей полноценным рационом.
Футбол
Слуцкий: первая желтая карточка Кварацхелии вызывает большие вопросы
Большие вопросы вызывает первая желтая карточка Хвичи.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Хоккей
«Автомобилист» переиграл «Сибирь» и сократил отставание в серии
«Автомобилист» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Восточной конференции переиграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 5-1.
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Общество
Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса
Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Происшествия
В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком
В Омске началась проверка после появления в интернете видео с движущимся автомобилем с привязанными к нему детскими санками с ребенком.
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Космос
На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты
Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Футбол
«Зенит» разгромил «Уфу» в молодежном первенстве
В матче 21-го тура молодежного первенства России «Зенит» на своем поле одержал разгромную победу над «Уфой» — 4:0.
Энергетика
Россия и ОПЕК не договорились по вопросу сокращения добычи нефти
В организации обсуждали возможное сокращение добычи нефти из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь»
Российский артист и комик Семен Слепаков выложил в Instagram песню собственного сочинения, которая высмеивает отношение женщин к своим мужчинам в Международный женский день.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Гаджеты
Созданы «умные» стельки для обуви
Adidas совместно с Google создала «умные» стельки для обуви.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Шоу-бизнес
Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе
Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.