Политика

BFM.ruBFM.ruСледствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует документ, опубликованный платформой для независимых журналистов Bonanza Media, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный в субботу платформой для независимых журналистов Bonanza Media.
ТАССвчера в 18:30

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Следователи по делу MH17 рассматривали возможность нарушить суверенитет России

Комсомольская правда03:40

Найден документ: в Европе предлагали нарушить законы РФ ради дела MH17

URA.Ruвчера в 22:47

Нидерланды, Бельгия, Украина готовы нарушить суверенитет РФ по делу MH17

REGNUM02:17

Международная следственная группа по MH17 планирует нарушить суверенитет РФ

Красная весна03:16

«Не видим никакой проблемы»: Международные следователи решили нарушить границы России ради поиска свидетелей по MH17

Царьград01:42

Стало известно о планах следователей по MH17 нарушить суверенитет России

Lenta.ru02:22

Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

ТАССвчера в 18:30
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Хоккей

Овечкин возглавил список лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ

Российская газета 06 марта в 03:30
Единоборства

Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро

Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
RT на русском 02:57
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
РИА Новости 04:03
Политика

У посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус

У одного из посетителей конференции консервативных политических действий обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает Fox News со ссылкой на Американский консервативный союз (ACU), организатора мероприятия.
Коммерсантъ 01:44
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости 06 марта в 14:24
Происшествия

Стали известны показания друга убитого в Петербурге подростка

Известия 05:09
Политика

Путин заявил, что России требуется сменяемость власти

В настоящее время стабильность может быть важнее, но в будущем стране может понадобится сменяемость власти, уверен Путин, поэтому ее нельзя убирать из Конституции.
Газета.Ru 06 марта в 12:50
Энергетика

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 06 марта в 12:48
Политика

Зеленский собрался «бороться» за украинцев, у которых есть родные в РФ

РИА Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что он собирается бороться за украинцев, у которые есть родственные или профессиональные связи в России и которые живут на пограничных с Российской Федерацией территориях.
РЕН ТВ 04:44
Здоровье

В Китае зафиксировали изменение симптомов коронавируса

Ученые из Китая обнаружили разницу в клинических симптомах заражения в начале вспышки коронавирусной инфекции и сейчас – у заразившихся позднее болезнь проявляла себя менее очевидно.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:43
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 00:24
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Lenta.ru 00:30
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Общество

Дом на Обводном канале украсили стрит-артом в честь 8 марта

Gazeta.SPb 04:31
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Гаджеты

Последнее обновление Windows 10 продолжает приносить проблемы

Компания Microsoft в конце февраля этого года запустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903, что привело к серии ошибок и сбоев в работе устройств.
NewInform 00:54
Энергетика

Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Красная весна вчера в 17:14
Происшествия

В Киргизии напали на участников шествия за женские права

Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.
РИА Новости 04:06
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Происшествия

Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии

Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
ТАСС 03:47
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество

Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предложив обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей.
РБК 03:00
Общество

16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
Спорт день за днем вчера в 16:02
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Общество

Меган Маркл освистали в Лондоне после появления на публике

Супругу британского принца Гарри Меган Маркл освистали в Лондоне после того, как они с мужем решили отречься от королевской семьи.
РЕН ТВ 06 марта в 23:49
Биатлон

Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии, сообщает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 04:58
Происшествия

Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе

Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
RT на русском 04:59
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 06 марта в 06:03
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