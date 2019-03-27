Сотрудники Следственного комитета попросили продлить срок заключения под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова до конца марта 2020 года. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам сообщила пресс-секретарь Басманного суда в Москве Ирина Морозова.

Происшествия Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.

Политика Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.

Политика Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".

Общество Маргарита Симоньян попала в реанимацию Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Политика Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран» Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Энергетика Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе.

Авто Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.

Общество «Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.

Политика Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.

Политика Совфед утвердил Краснова генпрокурором России Совет Федерации утвердил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Решение было принято на заседании в среду, 22 января.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в федеральный бюджет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщает официальный сайт правительства России.

Политика Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.