Происшествия
News.ruСледствие попросило продлить срок ареста Михаилу Абызову
Сотрудники Следственного комитета попросили продлить срок заключения под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова до конца марта 2020 года. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам сообщила пресс-секретарь Басманного суда в Москве Ирина Морозова.
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Следствие попросило продлить до 26 марта арест экс-министра М.Абызова
Агентство Москва20 января в 02:22
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