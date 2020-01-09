Следствие просит суд прекратить уголовное дело актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой и назначить ей административное наказание в виде штрафа, соответствующее постановление поступило в Преображенский суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Игры В течение недели Sundered бесплатно раздают в Epic Games Store В Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered с возможностью пройти игру вдвоём на одном экране.

Экономика Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи шестые торги подряд Рынок акций РФ в четверг после локальной коррекции из-за упавшей нефти продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря ослаблению напряженности в конфликте США и Ирана, индекс МосБиржи обновил исторический максимум шестые торги подряд и протестировал 3120 пунктов.

Армия и оружие Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Финансы Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.

Футбол Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Авто Марка Ravon планирует выпустить конкурента LADA Узбекская компания "Узавтосаноат", которой принадлежит марка Ravon, собирается вывести на рынок недорогой автомобиль, который сможет составить достойную конкуренцию LADA на территории бывшего СССР.

Происшествия Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.