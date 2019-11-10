Происшествия

RT на русскомRT на русскомСледствие попросит об аресте подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Отмечается, что следствие будет просить об аресте Соколова. Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.
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с чего всё началось

Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Как сказал собеседник агентства, заседание по избранию меры пресечения Соколову состоится в Октябрьском районном суде. На данный момент подозреваемый находится в больнице с переохлаждением. В случае, если его к понедельнику не выпишут, следствие допускает формат выездного заседания, сообщили в СКР.
Интерфакс04:01

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Суд в понедельник изберет меру пресечения доценту СПбГУ Соколову

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Олегу Соколову в понедельник изберут меру пресечения

Телеканал Санкт-Петербург05:30

Следствие попросит об аресте подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

RT на русском04:23

Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

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Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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