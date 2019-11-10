Как сказал собеседник агентства, заседание по избранию меры пресечения Соколову состоится в Октябрьском районном суде. На данный момент подозреваемый находится в больнице с переохлаждением. В случае, если его к понедельнику не выпишут, следствие допускает формат выездного заседания, сообщили в СКР.

с чего всё началось

Отмечается, что следствие будет просить об аресте Соколова. Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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