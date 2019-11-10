Происшествия
RT на русскомСледствие попросит об аресте подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Отмечается, что следствие будет просить об аресте Соколова. Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сказал собеседник агентства, заседание по избранию меры пресечения Соколову состоится в Октябрьском районном суде. На данный момент подозреваемый находится в больнице с переохлаждением. В случае, если его к понедельнику не выпишут, следствие допускает формат выездного заседания, сообщили в СКР.Интерфакс04:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Вопрос об аресте доцента СПбГУ, подозреваемого студентку, решится в понедельник
КП - Санкт-Петербург04:59
Суд Петербурга в понедельник решит вопрос об аресте историка Олега Соколова
Петербургский дневник05:15
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»
Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд.
Известия 06:27
Общество
В Иране заявили об открытии крупного нефтяного месторождения
РИА Новости 03:33
Происшествия
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Религия
В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политическая Экспертиза 08 ноября в 12:16
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Здоровье
Россия обошла США и Британию по числу врачей
Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.
MedikForum.ru 08 ноября в 03:51
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru 08 ноября в 15:05
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Общество
Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ProstoProSport вчера в 15:51
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC
9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.
Лезги газет 00:47
Политика
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР
Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:23
Культура
Полина Гагарина со слезами ушла с «Голоса»
Судьба 44-летнего Дмитрия Клинаева, потерявшего в аварии своего 18-летнего сына Егора Клинаева, на столько тронула певицу, что она не смогла сдержать слез прямо во время эфира и покинула его.
СоцИнформБюро 06:12
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма вчера в 01:52
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
ToDay News Ufa 00:56
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Авто
В России могут увеличить транспортный налог
Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога.
SpeedMe вчера в 02:54
Экономика
Украинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10