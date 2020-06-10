Политика

REGNUMREGNUMСледствие решает вопрос о взятии Порошенко под стражу

Киев, 10 июня 2020, 13:44 — REGNUM В настоящий момент следствие решает вопрос о взятии под стражу бывшего президента Украины и действующего народного депутата Рады Петра Порошенко, сообщил днем 10 июня офис генерального прокурора Украины.
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РБК 11:20
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Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

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Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
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Общество

Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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Политика

Путин поручил подготовить налоговый маневр для развития IT-отрасли

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Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
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Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
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В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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