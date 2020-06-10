Киев, 10 июня 2020, 13:44 — REGNUM В настоящий момент следствие решает вопрос о взятии под стражу бывшего президента Украины и действующего народного депутата Рады Петра Порошенко, сообщил днем 10 июня офис генерального прокурора Украины.

Следствие решает вопрос о взятии Порошенко под стражу

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