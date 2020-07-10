Происшествия
РБКСледствие попросило арестовать хабаровского губернатора
Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала необходимо заключить под стражу. С таким ходатайством следствие обратилось в Басманный суд Москвы, который должен выбрать меру пресечения, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 03:23, Ашберн
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Политика
В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море
Владивосток, 10 июля 2020, 09:48 — REGNUM Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» 10 июля впервые вышел в Японское море для проведения заводских ходовых испытаний.
REGNUM 02:48
Здоровье
240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 10 июля в Алтайском крае у 5361 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 536 детей.
Kursk.com 02:59
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Политика
Путин высоко оценил организацию голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин во время видеовстречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой высоко оценил организацию голосования по поправкам к Конституции, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 08:36
Общество
В работе Мегафона и Yota произошел сбой
В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
Общество
В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд
Миронова сообщила, что обсудит этот вопрос с коллегами по комитету в понедельник или вторник и "возможно, созреет что-то серьезное, четкое, внятное", что позволит приблизиться к разработке соответствующего законопроекта.
РИА Новости 00:01
Здоровье
Главные новости к утру 10 июля
Общее число умерших по статистике оперативного штаба достигло 4087.
Коммерсантъ 00:01
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Srnsk вчера в 19:50
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна вчера в 04:18
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07 июля в 07:24
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Гаджеты
Apple представила первую публичную бета-версию iOS 14
Отмечается, что скачивание бета-версии доступно на сайте бета-тестирования американской Apple.
Evo-rus.com 02:32
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Авто
Выпуск автомобилей Lada наладят на украинском ЗАЗ
Отечественная компания начинает поставки запчастей для сборки автомобилей Lada Largus на предприятие ЗАЗ.
SpeedMe 02:40
Общество
В Алтайском крае уже открыто более 600 туристических объектов
На 9 июля текущего года в регионе возобновили свою работу 80 % туристических объектов. Из общего количества - это 611.
Алтайская правда 02:11
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
В своем Instagram Тимати сообщил, что вместе со своим братом Артемом Юнусовым решил открыть ещё одно заведение, но уже под другим названием - Chicken Mafia.
CT news вчера в 12:36
Происшествия
Власти опровергли информацию о взрыве в Тегеране
Местные власти опровергли информацию о том, что в западной части провинции Тегеран в Иране произошел взрыв, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
РИА Новости 02:46