Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала необходимо заключить под стражу. С таким ходатайством следствие обратилось в Басманный суд Москвы, который должен выбрать меру пресечения, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей. 38

Политика В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины» Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК. 12

Происшествия На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. 24

Армия и оружие Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море Владивосток, 10 июля 2020, 09:48 — REGNUM Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» 10 июля впервые вышел в Японское море для проведения заводских ходовых испытаний.

Политика Путин высоко оценил организацию голосования по поправкам к Конституции Президент России Владимир Путин во время видеовстречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой высоко оценил организацию голосования по поправкам к Конституции, передаёт РИА Новости. 774

Общество В работе Мегафона и Yota произошел сбой В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. 13

Общество В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд Миронова сообщила, что обсудит этот вопрос с коллегами по комитету в понедельник или вторник и "возможно, созреет что-то серьезное, четкое, внятное", что позволит приблизиться к разработке соответствующего законопроекта.

Здоровье Главные новости к утру 10 июля Общее число умерших по статистике оперативного штаба достигло 4087.

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 19

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 292

Здоровье Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций. 22

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 91

Шоу-бизнес Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания В своем Instagram Тимати сообщил, что вместе со своим братом Артемом Юнусовым решил открыть ещё одно заведение, но уже под другим названием - Chicken Mafia. 25