Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала
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Если приговор вынесут до истечения срока давности в этом году, который для убийства составляет 15 лет, губернатору грозит пожизненное заключение. Член ЛДПР Сергей Фургал возглавил регион в 2018 году.В источнике
С чего всё началось
Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала
СК попросил арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
РИА Новости02:53
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