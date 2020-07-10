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РИА НовостиРИА Новости

Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

Если приговор вынесут до истечения срока давности в этом году, который для убийства составляет 15 лет, губернатору грозит пожизненное заключение. Член ЛДПР Сергей Фургал возглавил регион в 2018 году.В источнике
С чего всё началось

Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

СК попросил арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
РИА Новости02:53
Подробнее о событии

СК ходатайствует об аресте Фургала

Аргументы и Факты03:07

Фургала доставили в Басманный суд, где будет рассматриваться вопрос об аресте

ТАСС02:56

Губернатора Хабаровского края Фургала доставили в Басманный суд

RT на русском02:55

Следствие просит суд арестовать Фургала

Вести.Ru02:31

Фургала доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения

Народные новости02:51

Появилось видео с губернатором Хабаровского края Фургалом в Москве

Газета.Ru04:17

Источник заявил, что заседание по вопросу об аресте Фургала пройдет в пятницу

Интерфаксвчера в 12:17
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Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации, сообщила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.
RT на русском04:42
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Обвиненную за рисунки с вагинами художницу оштрафовали за ЛГБТ-картинки

Художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, оштрафовали на 75 тысяч рублей за публикацию картинок, изображающих представителей ЛГБТ.
Lenta.ru04:28
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Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств

Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы неделивчера в 15:43
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В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР

Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК03:09
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В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости04:47
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