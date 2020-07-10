Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

Если приговор вынесут до истечения срока давности в этом году, который для убийства составляет 15 лет, губернатору грозит пожизненное заключение. Член ЛДПР Сергей Фургал возглавил регион в 2018 году.