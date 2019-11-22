Происшествия
РИА НовостиСледствие просит о домашнем аресте главы Чехова Кононовой
Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте главы подмосковного городского округа Чехов Марины Кононовой, которую обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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Авто
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Возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес опубликовала откровенное фото, на котором позирует топлес.
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Продлен срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
Срок задержания заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной продлевается на трое суток в связи с отложенным рассмотрением вопроса об аресте.
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Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний
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Хотя варианты были, и много не боюсь об этом говорить.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Политика
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Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Шоу-бизнес
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Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко), разошедшаяся с экс-королём Малайзии Фарисом Мухаммадом V, призналась, что ей приходится сложно быть матерью-одиночкой и одновременно вести бизнес.
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Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о смерти офицера-артиллериста в Донбассе
Командование 15-го реактивного артиллерийского полка сообщило о смерти командира батареи старшего лейтенанта Шацкого.
Политика
Зеленский встретил возвращённые Украине корабли
Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил три корабля, которые Россия вернула после инцидента в Керченском проливе.
Технологии
Google закрывает ещё один сервис
Официальная поддержка Google Cloud Print прекратится с 31 декабря 2020 года, а начиная с 1 января 2021 года устройствам будет закрыт доступ к сервису.
Общество
ФСБ задержала группу главарей и участников «Хизб ут-Тахрир»
ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии задержала девять участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в ходе операции на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области.
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Экономика
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«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
Общество
В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter
Происшествия
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В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Политика
Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Шоу-бизнес
Актриса Веденская: «Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой»
Анастасия Веденская в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о разрушенной семейной жизни с актером Владимиром Епифанцевым.
Наука
«Анализ позволяет увидеть там точки роста»
Отдельную сессию форума посвятили перспективам национального проекта «Наука» с точки зрения цифровой практики.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Происшествия
В Новороссийске ребенка порывом ветра выбросило на проезжую часть
В Новороссийске порывом ветра ребенка выбросило на проезжую часть улицы. Об этом сообщает местное издание «Наша газета».