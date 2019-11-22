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РИА НовостиРИА НовостиСледствие просит о домашнем аресте главы Чехова Кононовой

Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте главы подмосковного городского округа Чехов Марины Кононовой, которую обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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