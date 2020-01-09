Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСледствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф. В суде отметили, что дата рассмотрения постановления еще не назначена.
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