В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф. В суде отметили, что дата рассмотрения постановления еще не назначена.

Политика В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Энергетика Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

Технологии «Яндекс» запустит мобильного оператора В ближайшее время в России может появится ещё один мобильный оператор. Такую возможность рассматривает компания "Яндекс".

Футбол Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).

Наука Как прожить дольше: напиток долгожителей назвали китайские ученые Китайские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что регулярное употребление чая увеличивает продолжительность жизни, а также способствует профилактике ряда сердечно-сосудистых и атеросклеротических заболеваний, пишет журнал European Journal of Preventive Cardiology.

Политика Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.

Транспорт В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Шоу-бизнес Брэд Питт впервые прокомментировал свои отношения с Дженнифер Энистон Брэд намекнул на то, что стоило ему только появиться на дне рождения Энистон в феврале прошлого года и на ее предрождественской вечеринке, как все заговорили о возобновлении их романа.

Наука Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.

Экономика В России введены новые налоговые льготы для физлиц С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.

Экономика Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60% Значительный рост показали и привилегированные акции "Мечела", с момента начала торгов 2020 года они подорожали на 28,84% — с 89,1 руб. до 114,8 руб. При этом на пике стоимость бумаг поднималась 8 января до 123,6 руб. (+ 38, 7 %).

Политика Путин прибыл с визитом в Дамаск Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прибытии главы государства Владимира Путина в Сирию.

Происшествия В Воронеже пропавшего 18-летнего курьера нашли мертвым Единственной зацепкой был мобильный телефон юноши – его нашли возле лесопилки по ул. Морозова на следующий день после исчезновения молодого человека.

Общество Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.