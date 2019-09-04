Происшествия
BFM.ruСледствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае. Об этом сообщил ТАСС источник в военных кругах.
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Неисправность СУ-25 могла стать причиной гибели пилотов на Ставрополье
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)08:28
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Происшествия
Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
Московский Комсомолец 05:36
Происшествия
С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
РИА Новости 13:33
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com 15:37
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Политика
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Футбол
Сборная России прибыла в Глазго на матч с шотландцами
Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом приземлились в Глазго, где в пятницу, 6 сентября, проведут матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020.
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Общество
Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
Общественная служба новостей 06:02
Армия и оружие
СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос
Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Defense One.
РИА Новости 20:33
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Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Армия и оружие
Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости 20:07
Происшествия
В Тарногском районе пропала двухлетняя девочка
Невские Новости 10:51
Здоровье
В клинике МЧС начнут бесплатно лечить петербуржцев
Клиника МЧС начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.
АБН 19:30
Хоккей
«Лос-Анджелес» подписал трехлетний контракт с Адрианом Кемпе
«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с форвардом Адрианом Кемпе. Как сообщает пресс-служба «Кингз», соглашение рассчитано на три года.
Sport24.ru 15:40
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
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В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
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Общество
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Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Политика
Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал мнение о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.
RT на русском 20:15
Происшествия
ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО
Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Коммерсантъ 11:13
Политика
Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.
Известия 17:31
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
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В Зимбабве смертность от ВИЧ падает, в России растет
Помимо России, рост смертности от ВИЧ фиксируется в других государствах бывшего Советского Союза.
Pravda.Ru 11:43
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
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«Локомотив» опубликовал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
РИА Новости 04:10
Экономика
Минэнерго ожидает увеличения инвестиций в ТЭК на 40% к 2024 году
Применение стимулирующих мер позволит к 2024 году увеличить объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс на 40%, до почти 7 трлн рублей.
ТАСС 19:54
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Назван ТОП-3 лучших спорткаров с ценником не выше 500 тысяч рублей
Тарантас Ньюс 16:19
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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