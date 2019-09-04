По данным агентства, летчики проходили службу в 368 авиационном полку Буденновска. Life со ссылкой на источник в экстренных службах также сообщает, что при крушении самолета погибли майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев. Ранее Минобороны подтвердило гибель двух пилотов Су-25.

СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков

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