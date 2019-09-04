Происшествия

BFM.ruBFM.ruМинобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Смерть пилотов подтвердила и военная прокуратура.
Читать в источнике
Комментировать159

Подробнее о событии

СМИ сообщили подробности о пилотах разбившегося Су-25УБ

Известия14:34

Названа причина крушения штурмовика Су-25

Lenta.ru11:39

Источник рассказал о погибших на Ставрополье пилотах Су-25

РИА Новости15:50

Названа основная версия крушения Су-25

Взгляд.ру11:56

Летчик-испытатель рассказал об особенностях системы катапультирования в штурмовиках Су-25

ТАСС11:28

Названы имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

РЕН ТВ05:28

Не вышли из «мертвой петли»

Российская газета13:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:51, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки

WomanHit.ru 11:50
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Политика

Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках

Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Политика

Соловьев предрек новые войны на Украине

Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Футбол

Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов

Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан крайне раздосадован и возмущён решением клуба не включать его в состав на матчи Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:12
Армия и оружие

Максимальный реализм: ВВС США хотят купить имитирующие С-300 установки

Российская газета 05:21
Политика

Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.
Национальная служба новостей вчера в 00:16
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Футбол

Betting Insider: бывший форвард «Рубина» Жонатас перейдет в «Динамо»

Sports.ru 14:15
Футбол

Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами

Чемпионат 16:50
Политика

Бывший болгарский министр осудил заявления МИД страны об СССР

Скандальные заявления МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Европы от нацизма вызвали бурную реакцию среди политиков и общественности.
Российская газета 17:45
Технологии

Смартфоны избавят от лишнего. В России появятся виртуальные сим-карты

В 2020 году в России легализуют виртуальные сим-карты — eSIM.
Секрет фирмы 07:10
Армия и оружие

В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет

Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти назвал сроки развертывания Соединенными Штатами новых высокоточных ракет и запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.
Газета.Ru 17:25
Футбол

Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 15:35
Армия и оружие

Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией

Московский Комсомолец вчера в 19:50
Наука

Глобальное потепление может уменьшить генетическое разнообразие растений в Центральной Европе

Многие популяции растений не выживут По мере уменьшения осадков и повышения температуры, особенно в так называемых переходных зонах между Средиземноморьем и Северной Европой, прогнозы группы указывают на то, что многие из преобладающих популяций растений континента не будут обладать необходимыми генетическими мутациями для выживания.
AgroXXI вчера в 01:10
Политика

Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
RT на русском 14:50
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

РБК 14:33
Космос

Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?

«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru 17:04
Хоккей

СКА в овертайме обыграл в гостях челябинский «Трактор»

Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:03
Армия и оружие

Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%

Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Экономика

Трёхстороннее соглашение увеличит зарплату петербуржцев до 100 тысяч

Главными целями при подготовке Трёхстороннего соглашения Петербурга на 2020—2022 годы назвали достойную зарплату, развитие социальной сферой и обеспечение новых рабочих мест.
Neva.Today 12:30
Кино

Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов

Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Происшествия

Трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа в Подмосковье

ТАСС 15:04
Политика

Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

РИА Новости вчера в 04:44
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пятилетней девочки в Турции

СК завел дело после гибели пятилетней девочки в Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Общество

Pepsi отзовет партию напитков из-за металлических деталей в бутылках

Компания PepsiCo отзывает партию напитков, поступивших в продажу в Северо-Западном федеральном округе.
Известия 14:49
Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Политика

Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
РИА Новости 16:39
Шоу-бизнес

Максим Виторган высоко оценил фильм Ксении Собчак о трагедии в Беслане

Вчера Ксения Собчак представила на суд общественности документальный фильм собственного производства «День незнаний», посвященный террористическому акту в Беслане 1 сентября 2004 года.
Вокруг ТВ вчера в 03:23
ещё по теме
Главное