Происшествия
BFM.ruМинобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Смерть пилотов подтвердила и военная прокуратура.
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Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
WomanHit.ru 11:50
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Политика
Соловьев предрек новые войны на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Футбол
Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов
Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан крайне раздосадован и возмущён решением клуба не включать его в состав на матчи Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:12
Армия и оружие
Максимальный реализм: ВВС США хотят купить имитирующие С-300 установки
Российская газета 05:21
Политика
Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.
Национальная служба новостей вчера в 00:16
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Политика
Бывший болгарский министр осудил заявления МИД страны об СССР
Скандальные заявления МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Европы от нацизма вызвали бурную реакцию среди политиков и общественности.
Российская газета 17:45
Технологии
Смартфоны избавят от лишнего. В России появятся виртуальные сим-карты
В 2020 году в России легализуют виртуальные сим-карты — eSIM.
Секрет фирмы 07:10
Армия и оружие
В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти назвал сроки развертывания Соединенными Штатами новых высокоточных ракет и запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.
Газета.Ru 17:25
Футбол
Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 15:35
Армия и оружие
Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией
Московский Комсомолец вчера в 19:50
Наука
Глобальное потепление может уменьшить генетическое разнообразие растений в Центральной Европе
Многие популяции растений не выживут По мере уменьшения осадков и повышения температуры, особенно в так называемых переходных зонах между Средиземноморьем и Северной Европой, прогнозы группы указывают на то, что многие из преобладающих популяций растений континента не будут обладать необходимыми генетическими мутациями для выживания.
AgroXXI вчера в 01:10
Политика
Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
RT на русском 14:50
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru 17:04
Хоккей
СКА в овертайме обыграл в гостях челябинский «Трактор»
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:03
Армия и оружие
Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%
Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Экономика
Трёхстороннее соглашение увеличит зарплату петербуржцев до 100 тысяч
Главными целями при подготовке Трёхстороннего соглашения Петербурга на 2020—2022 годы назвали достойную зарплату, развитие социальной сферой и обеспечение новых рабочих мест.
Neva.Today 12:30
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней девочки в Турции
СК завел дело после гибели пятилетней девочки в Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Общество
Pepsi отзовет партию напитков из-за металлических деталей в бутылках
Компания PepsiCo отзывает партию напитков, поступивших в продажу в Северо-Западном федеральном округе.
Известия 14:49
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
РИА Новости 16:39
Шоу-бизнес
Максим Виторган высоко оценил фильм Ксении Собчак о трагедии в Беслане
Вчера Ксения Собчак представила на суд общественности документальный фильм собственного производства «День незнаний», посвященный террористическому акту в Беслане 1 сентября 2004 года.
Вокруг ТВ вчера в 03:23