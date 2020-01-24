с чего всё началось

В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки. Об этом СМИ сообщила греческий адвокат Винника Зои Константопулу. Как рассказала адвокат, экстрадированного во Францию Винника допрашиваю против его воли.

Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Общество В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.

Политика Путин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о любопытном факте, который его потряс несколько дней назад.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Футбол Ярошик назвал братьев Березуцких дровосеками Экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик, говоря о карьере Василия и Алексея Березуцких, отметил их стремительный прогресс в армейском клубе.

Общество КНДР запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая КНДР приостановила авиасообщение между Пекином и Пхеньяном до 10 февраля и запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая любым видом транспорта, сообщает в пятницу посольство России в КНДР на своей странице в фейсбуке.

Политика Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

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Политика Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Политика Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.

Политика Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.

Политика Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарукана, позволившего себе на полях экономического форума в Давосе дать совет инвесторам, желающим вкладывать средства в страну, выучить лозунг Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) "Слава Украине!".

Политика В Турции назвали Россию обманщицей В Турции отреагировали на информацию о том, что контракт Москвы и Анкары на поставки С-400 «не предполагал передачи технологий, даже частичной».