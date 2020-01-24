Общество
Вести.RuСледствие в Париже допрашивает Винника против его воли
В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки. Об этом СМИ сообщила греческий адвокат Винника Зои Константопулу. Как рассказала адвокат, экстрадированного во Францию Винника допрашиваю против его воли.
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с чего всё началось
Как пишет у себя в "Фейсбуке" Зои Константопулу, с 09:30 Александр оставлен без средств связи, в 13:30 его вывезли из больницы в Греции в аэропорт для отправки во Францию, ничего при этом ему не сказав и не выдав в сопровождение переводчика и прокурора.Life.ru19:00
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Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
Шоу-бизнес
Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год
В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Политика
В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза.
Политика
Путин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о любопытном факте, который его потряс несколько дней назад.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Наука
Найден источник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи.
Происшествия
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме
Футбол
Крайне необычный пас Неймара попал на видео
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Ярошик назвал братьев Березуцких дровосеками
Экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик, говоря о карьере Василия и Алексея Березуцких, отметил их стремительный прогресс в армейском клубе.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Общество
КНДР запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая
КНДР приостановила авиасообщение между Пекином и Пхеньяном до 10 февраля и запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая любым видом транспорта, сообщает в пятницу посольство России в КНДР на своей странице в фейсбуке.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Здоровье
В Красноярске родились дети с онкологическим заболеванием
Заболевания возникли у детей еще на эмбриональном уровне и что именно могло повлиять на этот диагноз - определить сложно.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Политика
Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом
Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Общество
Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы
Политика
Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе
Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарукана, позволившего себе на полях экономического форума в Давосе дать совет инвесторам, желающим вкладывать средства в страну, выучить лозунг Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) "Слава Украине!".
Политика
В Турции назвали Россию обманщицей
В Турции отреагировали на информацию о том, что контракт Москвы и Анкары на поставки С-400 «не предполагал передачи технологий, даже частичной».
Кино
Главным героем приквела «Голодных игр» станет Кориолан Сноу
Происшествия
В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки
Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Общество
Стало известно, какие фрукты и овощи россияне покупают чаще всего
В 2019 году россияне чаще всего покупали бананы и картофель. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».