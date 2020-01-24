Общество
Вести.RuСледствие в Париже допрашивает Винника против его воли
В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки. Об этом СМИ сообщила греческий адвокат Винника Зои Константопулу. Как рассказала адвокат, экстрадированного во Францию Винника допрашиваю против его воли.
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с чего всё началось
Как пишет у себя в "Фейсбуке" Зои Константопулу, с 9:30 Александр оставлен без средств связи, в 13:30 его вывезли из больницы в Греции в аэропорт для отправки во Францию, ничего при этом ему не сказав и не выдав в сопровождение переводчика и прокурора.Life.ru19:00
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