Происшествия
РИА НовостиСледствие возбудило еще три дела о растрате против Рауля Арашукова
Следствие возбудило еще три уголовных дела о растрате в отношении Рауля Арашукова - отца экс-сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении меры пресечения.
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с чего всё началось
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.ТАСС07:00
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