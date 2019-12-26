Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.

с чего всё началось

Следствие возбудило еще три уголовных дела о растрате в отношении Рауля Арашукова - отца экс-сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

Следствие возбудило еще три дела о растрате против Рауля Арашукова

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