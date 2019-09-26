с чего всё началось

Следователи рассматривают две основные версии в качестве возможных причин, которые привели к жесткой посадке лайнера в аэропорту Барнаула. Как сообщает ТАСС, это могли быть ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание самолета.

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Общество Россиянам запретят курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

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