Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле

Следователи рассматривают две основные версии в качестве возможных причин, которые привели к жесткой посадке лайнера в аэропорту Барнаула. Как сообщает ТАСС, это могли быть ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание самолета.
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с чего всё началось
Жесткая посадка Boeing-767 с возгоранием шасси в барнаульском аэропорту, после которой медицинская помощь потребовалась 56 пассажирам, стала основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили
 в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СКР.
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