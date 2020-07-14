Общество
РБКПрокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
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Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:32
Наука
Подтверждена роль цинка в профилактике коронавируса и его осложнений
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые поясняют, что цинк может помочь снизить вероятность заражения коронавирусом, возникновения пневмонии и последующих осложнений.
ToDay News Ufa 10:00
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Технологии
Закрытое бета-тестирование Frozen Flame начнётся в сентябре
Российская студия Dreamside Interactive объявила о близящемся начале закрытого бета-тестирования своего онлайнового боевика с элементами выживания Frozen Flame.
Игромания.ру 09:33
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Фамаликана»
Москва, 14 июля 2020, 19:31 — REGNUM Руководство московского ЦСКА заинтересовано в услугах 23-летнего форварда «Фамаликана» Антонио Мартинеса.
REGNUM 12:31
Экономика
Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
RT на русском 12:41
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Армия и оружие
В США предложили ответить на «сговор» России и талибов
В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.
Lenta.ru 07:24
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова
Татьяна Терехова, мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба.
RT на русском 10:54
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Общество
В США впервые за 17 лет казнили заключенного
В США впервые за 17 лет привели в действие смертный приговор — казнен осужденный за убийство националист Дэниэл Льюис Ли, сообщает CNN.
Дождь 11:02
Армия и оружие
При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении
В Минобороны Армении рассказали о гибели двух военных после обстрела со стороны Азербайджана.
Газета.Ru 10:57
Общество
В Балакове из-за урагана 52000 жителей осталось без электроэнергии
В результате без электроснабжения остались жители посёлка Сазанлей и жители восьми микрорайонов города.
Balakovo24.ru 09:32
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Общество
В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.
RT на русском 12:22
Гаджеты
Google случайно раскрыл дизайн смартфона Pixel 4A
Пока ещё официально не представленный смартфон Google Pixel 4A должен дополнить линейку из уже вышедших в продажу флагманов Pixel 4 и 4 XL, но позиционироваться новинка станет как модель уровнем ниже.
Популярная механика 08:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Общество
Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах
ПолитРоссия 03:26
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня.
Evo-rus.com 12:11
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК вчера в 04:58