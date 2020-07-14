Общество
Газета.RuСледствие запросило сроки для фигурантов «Нового величия»
Еще для четырех участников дела прокурор запросил условные сроки: Анна Павликова (четыре года), Дмитрий Полетаев (6,5 лет), Мария Дубовик (пять лет) и Максим Рощин (6,5 лет). Слушание началось в Люблинском суде Москвы.
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Энергетика
Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%
Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании.
ТАСС 10:21
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Авто
В РФ Toyota RAV4 стала доступна в двух новых версиях
Появление версии «Престиж Safety», которая получила двигатель на 2,0 литра, инновационный вариатор и полноприводную систему, даст возможность удовлетворить потребности потребителей, отдающих предпочтение сбалансированному сочетанию динамики, комфорта и топливной экономичности.
CarsWeek.ru 15:43
Происшествия
В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»
Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
REGNUM 08:34
Экономика
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
Экономика
На «Тамбовской индейке» открылась вторая очередь производства
Вторая очередь российско-испанского предприятия "Тамбовская индейка" мощностью 30 тысяч тонн мяса птицы в год открыта во вторник в селе Никольское Первомайского района Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
РИА Новости 14:49
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Общество
На акции протеста в Минске начались задержания
Lenta.ru 12:55
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com вчера в 01:40
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Единоборства
Менеджер Яна: «Путин не звонил Петру после завоевания титула чемпиона»
Саят Абдрахманов, менеджер чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, сообщил, что президент России Владимир Путин не поздравил бойца с завоеванием чемпионского пояса.
Sports.ru 14:35
Футбол
Опубликованы составы «Челси» и «Норвича» на матч АПЛ
Опубликованы составы лондонского "Челси" и "Норвича" на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 14:47
Авто
Российский проект Zetta может быть закрыт
Car.ru 12:30
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
Армия и оружие
МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара
Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
Здоровье
В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных
Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
Piter.tv 07:53
Общество
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией.
РБК 08:33
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
Футбол
«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
Во вторник, 14-го июля, стало известно, что переговоры между аргентинским "Сан-Лоренсо" и московским ЦСКА о трансфере форварда Адольфо Гайча продолжаются.
Sport.ru 15:30
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.
Коммерсантъ 09:40