Общество

Газета.RuГазета.RuСледствие запросило сроки для фигурантов «Нового величия»

Еще для четырех участников дела прокурор запросил условные сроки: Анна Павликова (четыре года), Дмитрий Полетаев (6,5 лет), Мария Дубовик (пять лет) и Максим Рощин (6,5 лет). Слушание началось в Люблинском суде Москвы.
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Гособвинение потребовало наказания для фигурантов дела

Коммерсантъ14:45

Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

РБК10:32

Прокуратура запросила для обвиняемых по делу «Нового величия» до 7,5 лет колонии

Медиазона10:29

Прокурор просит приговорить трех участников «Нового величия» к реальным срокам

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Гособвинение запросило до 7,5 лет колонии для фигурантов дела «Нового величия»

Интерфакс10:57

Прокуратура запросила до 7,5 лет лишения свободы для фигурантов «Нового величия»

Новая газета10:29

Фигурантам дела «Нового величия» убрали одну статью

РИА Новости10:30
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Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%

Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании.
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
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Авто

В РФ Toyota RAV4 стала доступна в двух новых версиях

Появление версии «Престиж Safety», которая получила двигатель на 2,0 литра, инновационный вариатор и полноприводную систему, даст возможность удовлетворить потребности потребителей, отдающих предпочтение сбалансированному сочетанию динамики, комфорта и топливной экономичности.
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В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»

Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Экономика

Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства

Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
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Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
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Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
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Кино

Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
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Армия и оружие

При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении

Газета.Ru 10:57
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Экономика

На «Тамбовской индейке» открылась вторая очередь производства

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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Общество

На акции протеста в Минске начались задержания

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Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
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Наука

CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад

Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
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Происшествия

Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
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Единоборства

Менеджер Яна: «Путин не звонил Петру после завоевания титула чемпиона»

Саят Абдрахманов, менеджер чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, сообщил, что президент России Владимир Путин не поздравил бойца с завоеванием чемпионского пояса.
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Футбол

Опубликованы составы «Челси» и «Норвича» на матч АПЛ

Опубликованы составы лондонского "Челси" и "Норвича" на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Российский проект Zetta может быть закрыт

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Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

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Армия и оружие

МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара

Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
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Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
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Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
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Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией.
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ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

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«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу

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Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
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Происшествия

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.
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