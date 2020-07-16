Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов. Об этом в четверг, 16 июля, «Ленту.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Происшествия Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. 7

Происшествия В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.

Авто Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании. 36

Киберспорт Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).

Футбол Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее. 6

Общество Кавазашвили поведал о проблемах с психическим здоровьем у Бубнова Известный в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили заявил о проблемах с психическим здоровьем у экс-игрока «Спартака» Александра Бубнова.

Игры Activision уволила еще одного кастера Call of Duty после расследования обвинений Activision и Боу не сообщили официальную причину такого решения, однако информация об увольнении появилась после внутреннего расследования компании обвинений в неподобающем поведении сотрудников.

Армия и оружие На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО «Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости. 11

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 14

Наука Назван главный признак осложнений от коронавируса Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19. 20

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 107

Игры Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition Вашингтон, 16 июля 2020, 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition. 4

Энергетика Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3% Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. 2,6K

Футбол «Интер» разгромил СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу "Интер" на выезде крупно обыграл СПАЛ в матче 33-го туре чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Наука Определен ключевой фактор замедления старения Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости. 3

Футбол «Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов «Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.