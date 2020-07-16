Происшествия

РБКРБКСК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.
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Против лома

Российская газета14:40

В СК рассказали, как Фургал устранял предпринимателей

РЕН ТВ09:58

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

РБК11:22

СК заявил, что собрать доказательства причастности Фургала к убийствам удалось в 2019 году

ТАСС10:51

СК заявил о неопровержимых доказательствах по делу Фургала

RT на русском10:32

В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

Известия10:28

СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала

РИА Новости14:13
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Общество

Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову

Ситка, США, 14 июля 2020, 03:11 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819).
REGNUM 13 июля в 20:11
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Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

НТВ 04:42
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Энергетика

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
1,4K
Наука

Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки

В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
Evo-rus.com 03:56
44
Общество

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
8
Политика

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
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Кино

Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»

Газета Metro 12:38
1
Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
4
Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19
1,3K
Шоу-бизнес

Ольга Орлова до сих пор хранит в телефоне переписку с Жанной Фриске

Подруга Жанны Фриске – первая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в эфире телеканала "Россия 1" признается: она до сих пор не может удалить из телефона ее номер и переписку.
Вести.Ru 07:50
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Спорт

Глава МОК признал ошибкой бойкот Олимпиады 1980 года

Бойкот Олимпийских игр 1980 года в СССР, объявленный некоторыми странами, стал ошибочным решением, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Взгляд.ру 14:32
Футбол

Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал издевательским штраф за нарушение регламента возобновления чемпионата России, который он получил от контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение защитной маски.
РИА Новости 13:57
Политика

Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Великобритании

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 12:43
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Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
10
Космос

Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны

РИА Новости 11:10
Происшествия

Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве

В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:56
1
Энергетика

Недельный рост цен на бензин в РФ ускорился до 0,4%

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,4%.
Финмаркет 12:14
4
Киберспорт

Rodjer покинул HellRaisers и стал свободным агентом

Владимир «Rodjer» Никогосян, выступавший за HR с марта 2020 года, покинул клуб и стал свободным агентом.
Cyber.sports.ru 13:15
Игры

Microsoft официально прекращает производство Xbox One X

Компания Microsoft официально подтвердила, что прекращает производство своих консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition.
МИТ 15:07
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
21
Общество

В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки

Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.
REGNUM 11:48
9
Футбол

«Уфа» без своих лидеров с минимальным счетом уступила «Динамо»

В 29-м туре чемпионата России «Уфа» на домашнем поле не смогла добиться положительного результата в игре против своего главного преследователя — московского «Динамо».
Уфа1.ру 14:33
Футбол

«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

Состоялись два матча 36-го тура АПЛ.
Sport24.ru 14:53
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Общество

Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе

Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.
НТВ вчера в 08:44
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