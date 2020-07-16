Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов. Об этом в четверг, 16 июля, «Ленту.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

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