Происшествия
Lenta.ruСледствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов. Об этом в четверг, 16 июля, «Ленту.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
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Армия и оружие
Лукашенко рассказал, какой должна быть армия
Российская газета 12:25
Политика
Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню
Китай решил наказать американского производителя оружия за продажу своей продукции Тайваню, передает агентство «Синьхуа».
ToDay News Ufa вчера в 02:02
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Происшествия
Суд отправил в СИЗО трех фигурантов дела о торговле детьми
Басманный суд отправил в СИЗО до 14 сентября этого года обвиняемых в торговле детьми Мельникова Владислава, гендиректора ООО «Европейский центр суррогатного материнства», и Анисимова Кирилла.
Известия 13:30
Транспорт
Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора
Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
Ведомости 00:49
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Гаджеты
Представлена цифровая дальномерная камера Leica M10-R
Как и ожидалось, Компания Leica Camera AG представила цифровую дальномерную камеру Leica M10-R, предварительные сведения о которой появились некоторое время назад.
iXBT.com 10:49
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Политика
Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»
Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать.
РБК 13:07
Общество
Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Энергетика
ФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения
Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля.
Известия 13:07
Политика
Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой
Польша отозвала двух сотрудников своего постпредства при ООН после звонка российских пранкеров президенту страны Анджею Дуде, сообщило РИА новости со ссылкой на сообщение польского МИД.
Радио Sputnik 12:26
Футбол
«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью
Bookmaker-ratings.ru 13:07
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Футбол
Геннадий Орлов выступил за то, чтобы оставить «Оренбург» в РПЛ
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем «Оренбурга» после сезона-2019/20.
Metaratings 12:00
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом".
РИА Новости 12:31
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Экономика
Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ 13:04
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах
Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов.
Московский Комсомолец вчера в 11:21
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли ответный удар в Сирии после подрыва патруля
По данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», удары нанесены по населенному пункту Бенин на юге провинции Идлиб.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Ольга Орлова до сих пор хранит в телефоне переписку с Жанной Фриске
Подруга Жанны Фриске – первая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в эфире телеканала "Россия 1" признается: она до сих пор не может удалить из телефона ее номер и переписку.
Вести.Ru 07:50
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Политика
«Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет
Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года.
РИА Новости 08:05
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14