Происшествия
BFM.ruСледствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) установил новые эпизоды в деле бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, его подозревают в коммерческом подкупе на сумму 78 млн рублей и в отмывании преступных доходов.
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Армия и оружие
Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе
RT на русском 07:11
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Футбол
Во время матча между ФК из Махачкалы и Москвы судья ударил футболиста
Во время товарищеского мaтча рoссийских ФК «Лeгион Динамо» (Махaчкала) – «Сахaлинец» (Москва) случился нелицеприятный конфликт с непосредственным участием помощника глaвного арбитра.
Лезги газет 08:05
Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,63% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 81,018 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:07 мск.
ТАСС 09:15
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Общество
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие недели ношение защитных масок станет обязательным во всех закрытых общественных местах, а не только на транспорте.
Российская газета 09:20
Происшествия
В Петербурге у актера «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка
Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка.
REGNUM 08:04
Общество
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что возникновение второй волны COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности.
Деловое.ТВ 12 июля в 08:49
Общество
Более 300 предприятий сферы услуг ушли с центральных улиц Петербурга
На основных торговых улицах Петербурга за всё время режима самоизоляции закрыли более 300 предприятий сферы услуг.
DP.RU 05:42
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Энергетика
Новак заявил, что РФ выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию
Россия в полном объеме выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
ТАСС 08:09
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 08:57
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 09:32
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РИА Новости вчера в 21:12
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru вчера в 10:15
Космос
Японский космический зонд доставит капсулу с астероида 6 декабря
Японский космический зонд «Хаябуса-2» доставит на Землю капсулу с пробами грунта астероида Рюгу 6 декабря этого года, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:31
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Авто
Kia отозвала Seltos в России из-за заводского дефекта
Отзыв связан с проблемой в рулевой колонке автомобиля.
Evo-rus.com 08:33
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Политика
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
РИА Новости 08:56
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55