Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
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Следственный комитет России (СКР) установил новые эпизоды в деле бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, его подозревают в коммерческом подкупе на сумму 78 млн рублей и в отмывании преступных доходов.В источнике
Выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр.
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