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BFM.ruBFM.ru

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

Следственный комитет России (СКР) установил новые эпизоды в деле бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, его подозревают в коммерческом подкупе на сумму 78 млн рублей и в отмывании преступных доходов.В источнике
Светлана Петренко
Выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр.
Подробнее о событии

СК сообщил о новых преступлениях экс-министра Абызова

РБК08:15

СК нашёл новые факты преступной деятельности Абызова

RT на русском07:42

СК установил причастность Абызова к легализации денежных средств и коммерческому подкупу

ТАСС07:56

СКР выявил новые преступления Абызова

Коммерсантъ07:54

СК вменил экс-министру Абызову отмывание и коммерческий подкуп

Интерфакс07:50

СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

Известия07:43

СК заявил о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

РИА Новости08:07
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Зеленский направил главнокомандующего ВСУ к месту расстрела украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский направил главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и заместителя руководителя президентского офиса Романа Машовца к месту гибели военного медика в районе села Зайцево Донецкой области.
Известия13:29
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Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК10:32
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РИА Новости09:16
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Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.
РБК04:26
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