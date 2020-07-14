Выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр.

Следственный комитет России (СКР) установил новые эпизоды в деле бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, его подозревают в коммерческом подкупе на сумму 78 млн рублей и в отмывании преступных доходов.

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

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