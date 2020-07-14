Происшествия
BFM.ruСледствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) установил новые эпизоды в деле бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, его подозревают в коммерческом подкупе на сумму 78 млн рублей и в отмывании преступных доходов.
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Выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр.
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Армия и оружие
Армения сообщила о смерти четырех военных на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 11:06
Наука
Появление пыльцы может предсказать окончание сезона COVID-19
Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом.
Известия вчера в 18:30
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Политика
Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель
Защита Европы со стороны США сегодня не является "само собой разумеющимся" делом, Европа должна найти на это общий ответ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 08:48
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news 10:33
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах
RuNews24.ru 01:15
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова
Кремлевский пул журналистов записал видеообращение в поддержку их бывшего коллеги и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
Lenta.ru вчера в 06:21
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском вчера в 16:31
Происшествия
Масштабный пожар на складе ПВХ в Самаре сняли с воздуха
Почти сутки сотрудники МЧС пытаются совладать с пожаром на складе с краской и пластиковыми изделиями в Самаре.
Вести.Ru 04:53
Экономика
Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году
Строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) будет завершено на год раньше, чем планировали, в 2024 году.
Известия 09:00
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно.
ToDay News Ufa вчера в 09:56
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Армия и оружие
СМИ: Украина применила против С-400 в Крыму неизвестное оружие
Ряд СМИ опубликовали материал о том, что Вооруженные силы Украины попытались воздействовать на работу российских средств ПВО в Крыму.
Военное дело 05:13
Авто
В России запретят ремонтировать машины восстановленными запчастями
В России запретят использовать для ремонта автомобилей бывшие в употреблении и восстановленные запчасти, стоимость которых гораздо ниже новых.
Известия 11:04
Экономика
JP Morgan показал сильные результаты
14 июля крупнейший в США по активам банк JPMorgan Chase & Co. (JPM) опубликовал результаты за второй квартал.
ПРАЙМ 10:29
Футбол
Газизов поделился видением оптимальной структуры «Спартака»
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов поделился видением оптимальной структуры руководства клуба.
Газета.Ru 10:46
Общество
В Армении на границе с Азербайджаном повредили трубы Газпрома
На территории Армении, рядом с границей Азербайджана, повредили наземные газопроводные трубы, сообщила компания ЗАО «Газпром Армения» (дочернее предприятие Газпрома).
Взгляд.ру 10:56
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
В Балакове из-за урагана 52000 жителей осталось без электроэнергии
В результате без электроснабжения остались жители посёлка Сазанлей и жители восьми микрорайонов города.
Balakovo24.ru 09:32
Политика
Медведев не исключил второй и третьей волн коронавируса
Как отмечала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, говоря о вероятности второй волны COVID-19 в стране, никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов.
RT на русском 08:40
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
Lenta.ru вчера в 02:04