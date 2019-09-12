Министр энергетики России Александр Новак в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ сегодня встретился с руководителями энергетических ведомств других стран соглашения. Такое сообщение опубликовано в официальном аккаунте Минэнерго России в Twitter.

Новак встретился с главами энерговедомств стран ОПЕК+ в Абу-Даби

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