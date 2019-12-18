Политика

News.ruNews.ruРоссия и Германия обсуждают транзит газа через Украину

Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны. Об этом сообщил источник в российской делегации. Разговор проходит в Министерстве экономики и энергетики.
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