Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны. Об этом сообщил источник в российской делегации. Разговор проходит в Министерстве экономики и энергетики.

Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину

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