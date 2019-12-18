Политика
ИзвестияСледующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря
Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами. Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года.
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ЕК надеется, что РФ и Украина заключат соглашение по транзиту газа 19 декабря
Комсомольская правдавчера в 11:27
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Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
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На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
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Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
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Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможности льгот в Зауралье
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Совместный завод BMW Brilliance Automotive в Китае и баварский бренд, наконец, подтвердили некоторые технические характеристики машины, производство которой должно стартовать в следующем году.
Политика
В «Нафтогазе» анонсировали ещё одну встречу по газу до конца 2019 года
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Евросоюз, Украина и Россия проведут ещё одну встречу по транзиту газа до конца 2019 года.
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Путин высказался о выносе тела Ленина
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Армия и оружие
Армия России получила первую партию автоматов АДС
Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
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Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
Общество
Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ
Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.
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Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
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Большая пресс-конференция Путина завершена
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Microsoft продолжит поддерживать Windows 7 и после ее смерти
IT-компания Microsoft намерена в начале 2020 года остановить поддержку операционной системы Windows 7. Однако недавно стало известно, что компания частично продолжит обслуживать "ось" и после того.
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Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.