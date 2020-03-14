Общество
РБКСледующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24. Уточняется, что речь идет о рейсе SU2033.
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Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Общество
Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине
Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.
Шоу-бизнес
Любовь Казарновская встретилась с братом после двадцати лет вражды
Общество
Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры
Власти Франции приняли решение закрыть рестораны, кафе, кинотеатры и большую часть магазинов из-за распространения коронавируса в стране.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Общество
Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Общество
Семья Семака отправилась на карантин из-за вспышки коронавируса
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергей Семака, приняла решение вместе с детьми отправиться на карантин из-за вспышки нового коронавируса.
Политика
США включили в черный список две российские компании
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Спорт
Брянский лыжник Большунов получит Кубок мира по почте
Спринт в Квебеке полностью отменили. Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях.
Общество
Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса
Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости.
Экономика
Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса
Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
Общество
В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Общество
Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Армия и оружие
Кузовные части: южные рубежи прикроют мощные бронеавтомобили
Необходимость прикрывать среднеазиатское направление становится особенно актуальной на фоне решения США вывести войска из Афганистана.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Футбол
Евро-2020 могут провести в декабре
Сообщалось, что УЕФА планирует провести Евро в 2021 году, но в организации рассмотрят вариант с декабрем 2020 года.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Общество
Калининградские власти призывают отели сообщать о приеме иностранцев
Калининградские власти призывают руководство гостиниц сообщать о бронировании номеров гражданами стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло вдвое
Число заразившихся коронавирусом нового типа во Франции достигло 4,5 тысячи человек.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом
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