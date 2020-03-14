Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24. Уточняется, что речь идет о рейсе SU2033.

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

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