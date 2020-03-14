Общество

РБКРБКСледующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24. Уточняется, что речь идет о рейсе SU2033.
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В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
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КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

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Евро-2020 могут провести в декабре

Сообщалось, что УЕФА планирует провести Евро в 2021 году, но в организации рассмотрят вариант с декабрем 2020 года.
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Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло вдвое

Число заразившихся коронавирусом нового типа во Франции достигло 4,5 тысячи человек.
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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