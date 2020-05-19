Коронавирус
Piter.tvСледующий сезон АПЛ может пройти без зрителей
По словам эксперта, ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайший год. Как сообщает издание Daily Mail, следующий розыгрыш чемпионата Англии по футболу (АПЛ) может пройти без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил советник по медицинским вопросам Марк Жиллетт.
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Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Футбол
Футболист московского «Динамо» заразился коронавирусом
Уточняется, что по итогам обследования у пяти человек подозревают COVID-19.
Говорит Москва 08:29
Общество
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Президент России Владимир Путин заявил, что выплата по 10 тысяч рублей на ребенка коснется около 22 миллионов детей, а со взрослыми эта мера коснется более чем 50 миллионов россиян.
РЕН ТВ 08:12
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Армия и оружие
На севере Сирии обнаружили запасы американских и израильских ракет
В провинциях Дераа и Эс-Сувейда на севере Сирии обнаружили запасы американских и израильских ракет. Об этом сообщает агентство SANA.
Lenta.ru 07:24
Здоровье
Восстановления российской экономики ждут к середине 2022 года
Месяц назад эксперты соглашались в том, что к уровню прошлого года наша экономика вернется в 2021 году, а теперь они ждут восстановления только к середине 2022 года.
Независимая газета вчера в 13:28
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Общество
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
Здоровье
«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах
Скажем, количество жертв среди медиков в России примерно сопоставимо с Великобританией: в аналогичном нашему исследовании Guardian от 15 мая утверждается, что в этой стране умерли не менее 180 врачей, общее число жертв COVID-19 — около 34 тысяч человек.
Весьма 04:20
Происшествия
В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
Кино
Сборы кинотеатров в России в 2019 году стали рекордными
Сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей (22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов в кинотеатрах страны было продано 50,6 млн билетов (23,1% от совокупного числа билетов).
Российская газета 05:49
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Экономика
Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»
Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки.
REGNUM вчера в 18:40
Политика
Путин назвал причину проблем с выплатами медикам
Медики, борющиеся с коронавирусом, сразу бы получили президентские доплаты, если бы правительство ясно и прозрачно прописало в постановлении принципы и способы их доведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:31
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43
Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
Футбол
Агент Неймара: «В мае прошлого года Перес сказал мне, что подписать Неймара – это его мечта»
Агент Вагнер Рибейро, работавший над трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара из «Сантоса» в «Барселону», поделился мнением о будущем своего клиента.
Sports.ru 08:15
Культура
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн 17 мая в 22:51
Политика
Владимир Путин рассказал о российской цивилизации
Президент РФ Владимир Путин выдвинул предложение внедрять инновационные технологии для того, чтобы сохранить российскую цивилизацию.
Территория новостей вчера в 07:02
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Технологии
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
RT на русском 07:17
Общество
Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США
Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters.
Lenta.ru вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс
46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию.
Bimru.ru 06:44
Политика
СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым
Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) являются его личной инициативой.
Росбалт 07:59