Советник английской Премьер-лиги по медицинским вопросам Марк Жиллетт поведал о том, что следующий сезон чемпионата страны по футболу с большей долей вероятности пройдет при пустых трибунах.

Политика Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.

Общество Министр труда дал прогноз по росту безработицы Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что Россия движется по сценарию, согласно которому уровень зарегистрированной безработицы может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда – до 5,3 миллиона. 28

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности. 226

Футбол Капитан «Уотфорда» отказался возвращаться к тренировкам Капитан английского футбольного клуба "Уотфорд" Трой Дини заявил, что не собирается возвращаться к тренировкам.

Экономика Номинальный ВВП в России снизился в апреле на 28% Номинальный ВВП в России в нерабочем апреле оказался на 28% ниже, чем показатель за этот месяц в прошлом году, сообщает во вторник, 19 апреля принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ежемесячный отчет Минфина. 152

Общество Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента. 44

Общество В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 39

Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации. 336

Происшествия Ростовские силовики нагрянули в администрацию Азова с обысками Азов, Ростовская область, 19 мая 2020, 11:01 — REGNUM В Ростовской области силовики нагрянули с обысками в администрацию Азова.

Общество Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в российских регионах с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса. 4

Общество Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе "Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме. 40

Здоровье Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 9

Общество Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. 250

Шоу-бизнес Представитель Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе Как сообщает портал "360", представитель 33-летней российской певицы, актрисы кино и телевидения Полины Гагариной отказался подтвердить появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с супругом, 42-летним фотографом Дмитрием Исхаковым. 82

Экономика Банки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести в этой сфере госрегулирование страховых тарифов по аналогии с ОСАГО для автомобилистов. 39

Здоровье В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб. 135

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 636

Энергетика Уверенный рост цен на нефть продолжается К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля. 345

Общество Более трети россиян сочли ненужной прививку от коронавируса Исследование показало, что в случае появления вакцины от COVID-19 обязательное прививание поддержали бы 21% россиян, за вакцинирование на добровольной основе выступают 70% сограждан, 6% респондентов уверены, что в России вообще не следовало бы проводить вакцинацию населения от коронавируса. 13

Игры Распродажа всех частей Ведьмака — скидки до 85% на GOG На GOG.com стартовала распродажа всех частей Ведьмака. До 25 мая игры серии продаются со скидками до 85%.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,8K