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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСледующий сезон чемпионата Англии может пройти без зрителей

Советник английской Премьер-лиги по медицинским вопросам Марк Жиллетт поведал о том, что следующий сезон чемпионата страны по футболу с большей долей вероятности пройдет при пустых трибунах.
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Следующий сезон чемпионата Англии может пройти без зрителей

Евро-футбол.ру02:30

Медсоветник АПЛ подтвердил, что весь следующий сезон может пройти без зрителей

Sports.ru01:36

Медсоветник АПЛ заявил, что следующий сезон может пройти без зрителей

RT на русском01:58

Весь следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

Бомбардир.ру01:51

Daily Mail: матчи чемпионата Англии могут проходить без зрителей год

РИА Новости02:26

Матчи без зрителей в АПЛ могут проходить до 2021 года

Газета.Ruвчера в 22:32

Клубам АПЛ сообщили, что матчи без зрителей могут проходить до 2021 года

Чемпионатвчера в 19:33
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Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Общество

Министр труда дал прогноз по росту безработицы

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что Россия движется по сценарию, согласно которому уровень зарегистрированной безработицы может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда – до 5,3 миллиона.
Интерфакс вчера в 17:44
28
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности.
Lenta.ru 04:43
226
Общество

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ 03:03
1
Футбол

Капитан «Уотфорда» отказался возвращаться к тренировкам

Капитан английского футбольного клуба "Уотфорд" Трой Дини заявил, что не собирается возвращаться к тренировкам.
РИА Новости 03:28
Космос

Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути

Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы вчера в 03:16
1
Экономика

Номинальный ВВП в России снизился в апреле на 28%

Номинальный ВВП в России в нерабочем апреле оказался на 28% ниже, чем показатель за этот месяц в прошлом году, сообщает во вторник, 19 апреля принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ежемесячный отчет Минфина.
Газета.Ru 04:34
152
Общество

Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста

Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
URA.Ru вчера в 17:30
44
Общество

В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска

Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:58
39
Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
336
Общество

Названы продукты, ускоряющие старение организма

Smolnarod.ru 02:17
4
Здоровье

Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
34
Происшествия

Ростовские силовики нагрянули в администрацию Азова с обысками

Азов, Ростовская область, 19 мая 2020, 11:01 — REGNUM В Ростовской области силовики нагрянули с обысками в администрацию Азова.
REGNUM 04:01
Общество

Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить

Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в российских регионах с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 04:50
4
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,2K
Общество

Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе

"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
40
Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
9
Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 13:25
250
Шоу-бизнес

Представитель Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Как сообщает портал "360", представитель 33-летней российской певицы, актрисы кино и телевидения Полины Гагариной отказался подтвердить появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с супругом, 42-летним фотографом Дмитрием Исхаковым.
Московский Комсомолец вчера в 18:55
82
Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
62
Экономика

Банки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести в этой сфере госрегулирование страховых тарифов по аналогии с ОСАГО для автомобилистов.
Известия 02:53
39
Здоровье

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб.
РИА Новости 04:59
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Происшествия

Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей

На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
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Энергетика

Уверенный рост цен на нефть продолжается

К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
345
Общество

Более трети россиян сочли ненужной прививку от коронавируса

Исследование показало, что в случае появления вакцины от COVID-19 обязательное прививание поддержали бы 21% россиян, за вакцинирование на добровольной основе выступают 70% сограждан, 6% респондентов уверены, что в России вообще не следовало бы проводить вакцинацию населения от коронавируса.
Интерфакс 03:18
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Игры

Распродажа всех частей Ведьмака — скидки до 85% на GOG

На GOG.com стартовала распродажа всех частей Ведьмака. До 25 мая игры серии продаются со скидками до 85%.
Cyber.sports.ru вчера в 11:36
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
3,8K
Путешествия

Стала известна дата открытия Турции для российских туристов

ToDay News Ufa вчера в 04:17
545
Авто

SsangYong представил обновленного конкурента Creta

Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru вчера в 10:05
1
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
1,7K
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