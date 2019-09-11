Единоборства
КоммерсантъСледующим соперником Нурмагомедова станет Сен-Пьер
Хотя президент UFC хотел организовать бой россиянина с Тони Фергюсоном Бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и бывший чемпион UFC в среднем весе 38-летний канадец Жорж Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с легковесом из США Тони Фергюсоном.
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Абдель-Азиз заявил, что вес Хабиба соответствует полутяжёлой весовой категории
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