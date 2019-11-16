Фигурное катание

РИА НовостиРИА Новости«Слезы из глаз»: Тарасова оценила победу Трусовой на Гран-при России

Прославленный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу 15-летней Александры Трусовой на Гран-при России. По словам специалиста, результату молодой фигуристки позавидуют даже мужчины, несмотря на несколько падений.
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«Просто слезы из глаз!» Трусова растрогала Тарасову своим прокатом на Гран-при России

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Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

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Этери Георгиевна Тутберидзе
Российский тренер
Российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. В качестве тренера Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях 2014 года и призёра чемпионата мира 2014 г Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку 2018 года в личных соревнованиях и чемпионку мира 2019 года Алину Загитову, двукратную чемпионку мира 2016, 2017 и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, серебряного призёра чемпионата мира 2019 Элизабет Турсынбаеву.
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Александра Трусова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России 2019 года. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров ]]. Победитель и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при.
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