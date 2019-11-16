Фигурное катание
РИА Новости«Слезы из глаз»: Тарасова оценила победу Трусовой на Гран-при России
Прославленный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу 15-летней Александры Трусовой на Гран-при России. По словам специалиста, результату молодой фигуристки позавидуют даже мужчины, несмотря на несколько падений.
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Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Армия и оружие
Военные РФ доставили гумпомощь жителям города Айн-Исса в Сирии
Российские военные доставили гуманитарную помощь в город Айн-Исса в северной сирийской провинции Ракка.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку Су-35 у России
Соединенные Штаты пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки у России истребителей Су-35.
Космос
В Китае испытали аппарат для посадки на Марс
Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в четверг к северу от столицы КНР испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за осадков и ветра
В Приморье на понедельник, 18 ноября, было объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных дождя и снега.
Футбол
Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев
Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Общество
Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева
Как сообщали СМИ, 41-летний Исаев скончался из-за остановки сердца.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две опухоли
Две доброкачественные опухоли обнаружили у 19-летней дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Космос
В «Протон-ПМ» завершили испытания ракетного двигателя РД-276
Специалисты пермского предприятия ПАО «Протон-ПМ» провели последние испытания жидкостного ракетного двигателя РД-276, предназначенного для ракет-носителей тяжёлого класса «Протон».
Экономика
Кремль урежет пенсии, если нефть упадет до $45 за баррель
Цены на нефть могут упасть на 30%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон
Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Армия и оружие
Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400
ВВС Израиля, США и ряда европейский стран в рамках военных игр «голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Политика
США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы
Американские власти внесли в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Сесара Гандарилью.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Наука
Учёные исследовали генетические линии жителей Финляндии
Учёные Университета Турку и Хельсинкского Университета исследовали генетические линии жителей Финляндии.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций
Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.