Фигурное катание

РИА НовостиРИА Новости«Слезы из глаз»: Тарасова оценила победу Трусовой на Гран-при России

Прославленный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу 15-летней Александры Трусовой на Гран-при России. По словам специалиста, результату молодой фигуристки позавидуют даже мужчины, несмотря на несколько падений.
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