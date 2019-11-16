Фигурное катание
РИА Новости«Слезы из глаз»: Тарасова оценила победу Трусовой на Гран-при России
Прославленный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу 15-летней Александры Трусовой на Гран-при России. По словам специалиста, результату молодой фигуристки позавидуют даже мужчины, несмотря на несколько падений.
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Фигурное катание
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