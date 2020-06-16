Путешествия
Южный ФедеральныйОтдых в Крыму оказался для россиян слишком дорогим
Интерес российских туристов к Крыму вырос, но покупать туры они не готовы. Как сообщает портал TourDom.ru, за последнее время фактически вдвое возросло число запросов по отдыху на полуострове. Потенциальные отдыхающие мониторят цены, условия заселения, данные по открытию пляжей.
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с чего всё началось
Изменение информационного фона вокруг Крыма вызвало рост интереса к отдыху на полуострове. Об этом TourDom.ru сообщил CEO level.travel Дмитрий Малютин.ТурДом03:15
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Новая детская больница на Сахалине запустится не ранее 2027 года
В поправках к бюджету отражено снижение на 386 440 700 рублей по строительству детской областной больницы.
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Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги
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Ученые из исследовательского института Скриппса (США) обнаружили в крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19, антитела, обеспечивающие мощную защиту от коронавирусной инфекции.
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Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
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Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
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Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
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RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
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В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
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Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
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Нью-Йорк, США, 16 июня 2020, 02:27 — REGNUM Компания Warner Bros. хотела перенести премьеру фильма «Довод» на гораздо более позднюю дату, однако в итоге уступила Кристоферу Нолану.
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Трамп заявил о сокращении числа американских военных в Германии
Президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить численность американских военных на территории Германии.
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Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
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AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
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Состоялся релиз Desperados III и Disintegration
Disintegration – дебютная игра независимой студии V1 Interactive, основанной Маркусом Лехто, одним из создателей Halo.
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В Совфеде предложили увеличить возраст для получения единовременного пособия до 18 лет.
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Land Rover представил юбилейную версию внедорожника Range Rover Fifty
Компания Land Rover отмечает 50-летие внедорожника Range Rover новой лимитированной серией, которой достались цвета кузова прошлых лет.
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Самолеты ВВС Сирии уничтожили колонну террористов в Идлибе
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«Долгопрудный» получил лицензию для выступления в ФНЛ
"Долгопрудный" получил лицензию на выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по результатам заседания комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
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DC организует собственную выставку на замену Comic-Con
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