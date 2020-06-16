Изменение информационного фона вокруг Крыма вызвало рост интереса к отдыху на полуострове. Об этом TourDom.ru сообщил CEO level.travel Дмитрий Малютин.

с чего всё началось

Интерес российских туристов к Крыму вырос, но покупать туры они не готовы. Как сообщает портал TourDom.ru, за последнее время фактически вдвое возросло число запросов по отдыху на полуострове. Потенциальные отдыхающие мониторят цены, условия заселения, данные по открытию пляжей.

Отдых в Крыму оказался для россиян слишком дорогим

Общество Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft. 1

Экономика Новая детская больница на Сахалине запустится не ранее 2027 года В поправках к бюджету отражено снижение на 386 440 700 рублей по строительству детской областной больницы.

Политика Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу.

Армия и оружие КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии. 22

Наука Обнаружена мощная защита от коронавируса Ученые из исследовательского института Скриппса (США) обнаружили в крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19, антитела, обеспечивающие мощную защиту от коронавирусной инфекции. 5

Политика Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл. 25

Политика Трамп подписал указ о реформе полиции Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции. 23

Общество В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. 158

Общество Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться. 1,4K

Гаджеты AMD представила процессоры Ryzen 3000XT Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров. 3

Игры Состоялся релиз Desperados III и Disintegration Disintegration – дебютная игра независимой студии V1 Interactive, основанной Маркусом Лехто, одним из создателей Halo.

Авто Land Rover представил юбилейную версию внедорожника Range Rover Fifty Компания Land Rover отмечает 50-летие внедорожника Range Rover новой лимитированной серией, которой достались цвета кузова прошлых лет.

Политика Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» собирает в Верховной раде подписи за отставку правительства и не станет поддерживать новую программу деятельности кабмина.