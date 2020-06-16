Основной причиной отказа отечественных туристов от отдыхе в Крыму оказывается дороговизна. По словам эксперта Екатерины Бежановой, стоимость проживания в ряде отелей полуострова способна отпугнуть россиян, чьи доходы в последние месяцы существенно снизились.

Слишком дорогим оказался отдых в Крыму для россиян

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