Путешествия
Цензуры.НетСлишком дорогим оказался отдых в Крыму для россиян
Основной причиной отказа отечественных туристов от отдыхе в Крыму оказывается дороговизна. По словам эксперта Екатерины Бежановой, стоимость проживания в ряде отелей полуострова способна отпугнуть россиян, чьи доходы в последние месяцы существенно снизились.
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Узнать цены и поехать на дачу: Крым оказался слишком дорогим для россиян
Радио Комсомольская правда07:59
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:53, Ашберн
Происшествия
СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «Норникеля»
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за нарушения экологических норм сотрудниками «Норникеля», говорится в сообщении красноярского управления ведомства.
РБК 07:06
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Общественное телевидение России 07:06
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
Происшествия
Заявление «Современника» в отношении Ефремова раскритиковал Соловьев
В своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев подверг острой критике заявление руководителей «Современника», которые обратились к общественности с просьбой не впадать в крайность представителей нашего общества и лидеров мнений и не подвергать Михаила Ефремова травле.
Live24 00:20
Политика
Бортников сообщил о ликвидации организованного бандподполья на Кавказе
«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», — сказал Бортников.
РБК 08:50
Политика
Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение.
Национальная служба новостей вчера в 09:40
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Здоровье
На Ванкорском месторождении у работников обнаружили коронавирус
Городские новости. Красноярск 08:36
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
Общество
Инди-разработчики начали удалять свои игры из Steam, потому что Valve до сих пор не поддержала движение Black Lives Matter
3DNews 07:51
Общество
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении
Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова.
Известия вчера в 08:14
Космос
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды
Российская газета вчера в 03:56
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
Адвокат семьи Захарова объяснил отказ от денег Ефремова
Pravda.Ru вчера в 08:51
Происшествия
Судебное следствие по делу террористической организации «Сеть» в Петербурге завершено
Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге завершил судебное следствие по делу террористической организации "Сеть" в отношении его предполагаемых участников Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:13
Кино
Рецензия на фильм Кеннета Браны «Артемис Фаул»: Дом вверх дном
Поскольку в доме живёт криминальный авторитет, полиция подозревает, что дело здесь пахнет преступлением века.
ИА InterMedia вчера в 07:30
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Политика
В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
В японском издании Yomiuri shimbun читателям предложили высказаться по поводу поздравительной речи президента Владимира Путина в День России.
Национальная служба новостей 14 июня в 10:33
Армия и оружие
Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск
Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
Авто
«КамАЗ» разработал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
CarsWeek.ru 04:07
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10