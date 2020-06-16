Путешествия

РамблерРамблерОтдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян

Интерес российских туристов к отдыху внутри страны растет, однако не все готовы покупать туры в Крым. Об этом рассказала представительница TBS Group Мария Лещева сайту TourDom.ru.
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Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен

Pravda.Ru08:49

Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

Lenta.ru05:37

Отдых в Крыму отпугнул россиян своей дороговизной

Московский Комсомолец06:44

Отдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян

Рамблер06:33

Отпуск в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

Piter.tv05:40

Отдых в Крыму оказался не по карману россиянам

News.ru08:12

Крым популярнее Сочи, но, узнав цену, туристы едут на дачу

ТурДом03:15
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Происшествия

Дипломаты РФ во Франции выясняют ситуацию с беспорядками в Дижоне

ТАСС 07:55
1K
Экономика

«Ъ»: в России вырос спрос на товары низкого ценового сегмента

Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев рассказал, что 24% опрошенных россиян говорят о влиянии пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на доходы населения, 66% заметили повышение цен, а 30% стали чаще искать товары со скидкой.
Газета.Ru вчера в 23:29
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Энергетика

Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
1,3K
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сбил двух 15-летних подростков

Российская газета 06:00
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Авто

«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль

REGNUM 08:20
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Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
1,4K
Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

МК-Спорт 02:41
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Происшествия

В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских

Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией.
Российская газета 04:44
1K
Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
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Политика

МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов

Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
1,1K
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
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Игры

Состоялся анонс мобильной стратегии The Lord of the Rings: Rise to War

REGNUM 06:31
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Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Ведомости 04:58
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Политика

Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Космос

Мы все умрем: потенциал использования Солнца

В марте Московский Планетарий приостановил свою работу, как и многие другие культурные учреждения Москвы, и подготовил специальную подборку, чтобы космос стал еще ближе.
Sputnik Абхазия 14 июня в 10:50
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество

В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
2,6K
Музыка

Группа Little Big отказалась комментировать обвинения в плагиате

ИА Красная Весна 06:26
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Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области планируют отменить 23 июня

В Волгоградской области с 23 июня власти планируют отменить режим всеобщей самоизоляции.
Южная служба новостей 08:46
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Политика

Россия не ожидает скорого восстановления авиасообщения с Грузией

Авиасообщение России и Грузии, вероятно, не будет восстановлено в скором времени.
Газета.Ru 08:55
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Шоу-бизнес

Жена Кокорина выложила горячее фото в золотом купальнике

Гражданская супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в своем Instagram фотографию в купальнике и восхитила подписчиков своей стройностью.
НТВ 04:02
2
Общество

Почти 3 тысячи безработных нижегородцев получили региональные выплаты

Вынужденные прекратить свою деятельность после 1 марта индивидуальные предприниматели, которые официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере 12,130 тыс. рублей на три месяца.
Newsroom24 02:54
2,1K
Политика

В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.
Lenta.ru 05:54
16
Происшествия

Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о смертельном ДТП

REGNUM 08:41
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Здоровье

На Ванкоре 11 вахтовиков заразились коронавирусом

В Туруханском районе выявили случаи заражения коронавирусом на Ванкорском месторождении. Здесь COVID-19 заболели 11 сотрудников.
ТВ-Енисей 07:07
5
Общество

В 13 российских городах отменили парады Победы

Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 02:42
2,2K
Происшествия

Суд отправил Стерненко под домашний арест

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения убийце Стерненко. Его отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток.
Новостной фронт вчера в 14:58
2
Экономика

Мишустин утвердил снижение взносов для туроператоров в четыре раза

Как отметили в пресс-службе, "решение о снижении размера взносов принято для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции".
Интерфакс 02:15
2
Армия и оружие

В Сирии подорвался российский БТР, пострадавших нет

Российская газета 07:08
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Армия и оружие

Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков

Польские военные эксперты, пересказ статьи которых приводят "Актуальные новости", подчеркнули, что внедрение в артиллерию компьютерных систем управления огнем и создание высокоточных боеприпасов сделали это оружие еще более эффективным.
Политическая Экспертиза 08:52
2
Как работают Яндекс.Новости?
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