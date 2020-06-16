Путешествия
РамблерОтдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян
Интерес российских туристов к отдыху внутри страны растет, однако не все готовы покупать туры в Крым. Об этом рассказала представительница TBS Group Мария Лещева сайту TourDom.ru.
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Экономика
«Ъ»: в России вырос спрос на товары низкого ценового сегмента
Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев рассказал, что 24% опрошенных россиян говорят о влиянии пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на доходы населения, 66% заметили повышение цен, а 30% стали чаще искать товары со скидкой.
Газета.Ru вчера в 23:29
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Происшествия
В Башкирии пьяный водитель сбил двух 15-летних подростков
Российская газета 06:00
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль
REGNUM 08:20
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
МК-Спорт 02:41
Происшествия
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских
Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией.
Российская газета 04:44
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Ведомости 04:58
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Космос
Мы все умрем: потенциал использования Солнца
В марте Московский Планетарий приостановил свою работу, как и многие другие культурные учреждения Москвы, и подготовил специальную подборку, чтобы космос стал еще ближе.
Sputnik Абхазия 14 июня в 10:50
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
Музыка
Группа Little Big отказалась комментировать обвинения в плагиате
ИА Красная Весна 06:26
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области планируют отменить 23 июня
В Волгоградской области с 23 июня власти планируют отменить режим всеобщей самоизоляции.
Южная служба новостей 08:46
Политика
Россия не ожидает скорого восстановления авиасообщения с Грузией
Авиасообщение России и Грузии, вероятно, не будет восстановлено в скором времени.
Газета.Ru 08:55
Шоу-бизнес
Жена Кокорина выложила горячее фото в золотом купальнике
Гражданская супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в своем Instagram фотографию в купальнике и восхитила подписчиков своей стройностью.
НТВ 04:02
Общество
Почти 3 тысячи безработных нижегородцев получили региональные выплаты
Вынужденные прекратить свою деятельность после 1 марта индивидуальные предприниматели, которые официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере 12,130 тыс. рублей на три месяца.
Newsroom24 02:54
Политика
В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.
Lenta.ru 05:54
Здоровье
На Ванкоре 11 вахтовиков заразились коронавирусом
В Туруханском районе выявили случаи заражения коронавирусом на Ванкорском месторождении. Здесь COVID-19 заболели 11 сотрудников.
ТВ-Енисей 07:07
Общество
В 13 российских городах отменили парады Победы
Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
Суд отправил Стерненко под домашний арест
Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения убийце Стерненко. Его отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток.
Новостной фронт вчера в 14:58
Экономика
Мишустин утвердил снижение взносов для туроператоров в четыре раза
Как отметили в пресс-службе, "решение о снижении размера взносов принято для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции".
Интерфакс 02:15
Армия и оружие
В Сирии подорвался российский БТР, пострадавших нет
Российская газета 07:08
Армия и оружие
Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков
Польские военные эксперты, пересказ статьи которых приводят "Актуальные новости", подчеркнули, что внедрение в артиллерию компьютерных систем управления огнем и создание высокоточных боеприпасов сделали это оружие еще более эффективным.
Политическая Экспертиза 08:52