Финансы
Экономика сегодняЦБ РФ повысил курс доллара на 19 февраля
Центробанк России установил официальные курсы валют на среду, 19 февраля, повысив стоимость доллара и евро по отношению к рублю.
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Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Происшествия
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
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Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Армия и оружие
Дан старт швартовным испытаниям на МРК «Одинцово»
Специалисты СЗ "Пелла" приступили к швартовным испытаниям на МРК "Одинцово". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Общество
Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать «НТВ-Мир Балтия»
Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс стал отцом во второй раз
В сентябре 2017 года стало известно о разводе Эвелины Бледанс и ее мужа Александра Семина.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Общество
В Apple заявили об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса
Американская корпорация Apple приняла решение ограничить мировые поставки iPhone из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Биатлон
Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве
«Нет ни результатов лабораторных анализов, проба Б не вскрывалась, и обвинения IBU основаны исключительно на несуществующих данных из Московской лаборатории!», — сказал Устюгов, отметив, что предоставил доказательства того, что у лаборатории отсутствовали методики обнаружения и образцы для проведения анализов на оксандролон — препарат, применение которого вменяется биатлонисту.
Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США
Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
Экономика
Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о продаже Центробанком Минфину контрольного пакета в Сбербанке (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций).
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Армия и оружие
ВАЖНО: В Сирии захвачены американские ракеты, начаты поставки оружия для борьбы с авиацией ВКС РФ и ВВС САР
«В ходе общения турецкий генерал рассказал о намерении Анкары поставить боевикам ПЗРК «Стингер» для борьбы против ВВС САР и ВКС России», — добавил собеседник «РВ».