Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ РФ повысил курс доллара на 19 февраля

Центробанк России установил официальные курсы валют на среду, 19 февраля, повысив стоимость доллара и евро по отношению к рублю.
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ЦБ РФ понизил курс доллара на вторник до 63,31 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:25

Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 47

Банки.ру05:40

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 февраля в размере 63,7698 руб

Финмаркет05:33

Курсы валют ЦБ РФ на 18 февраля: 63,7698 руб/доллар США и 69,0882 руб/евро

SIA.ru06:00

Официальный курс евро на среду вырос на 47 копеек

РИА Новости06:06

Евро подорожало на 47 копеек

Телеканал 360°08:01

Официальный курс евро на среду вырос на 47 копеек

Газета.Ru05:44
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