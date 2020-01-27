Экономика
Новая газетаСломано в США. Почему соглашение Трампа с Китаем может стать приговором для мировой торговли
Без преувеличения — открыт ящик Пандоры, и следствием этого решения может стать рост протекционизма, таможенных тарифов и нетарифных ограничений и даже сокращение мировой торговли. Все это точно не пойдет на пользу мировому экономическому росту.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Сломано в США. Почему соглашение Трампа с Китаем может стать приговором для мировой торговли
Новая газета27 января в 09:53
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Политика
Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной
План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
«Единая Россия» выступила за отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева
«Единая Россия» рассчитывает, что решение сложить полномочия главы республики примет или сам Михаил Игнатьев, или его отправит в отставку президент.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Футбол
ЦСКА объявил состав на второй сбор в Испании
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020
Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
Политика
Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Музыка
Сегодня Дмитрий Маликов отмечает юбилей
Дмитрий Маликов окончил Московскую государственную консерваторию по классу фортепиано в 1994 году, впоследствии работал и как музыкант, и как композитор с различными музыкальными жанрами, а затем, в 2012 году придумал социально-образовательный проект для детей "Уроки музыки", направленный на поддержку российского музыкального образования.
Гаджеты
В РФ появится новый бренд бюджетных телевизоров BQ
Компания BQ планирует выпускать их под маркой Blackton. Точная дата запуска бренда недорогих телевизоров пока не называется.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Теннис
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Происшествия