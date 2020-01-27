Экономика

Новая газетаНовая газетаСломано в США. Почему соглашение Трампа с Китаем может стать приговором для мировой торговли

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Без преувеличения — открыт ящик Пандоры, и следствием этого решения может стать рост протекционизма, таможенных тарифов и нетарифных ограничений и даже сокращение мировой торговли. Все это точно не пойдет на пользу мировому экономическому росту.
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Сломано в США. Почему соглашение Трампа с Китаем может стать приговором для мировой торговли

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Торговые войны Трампа. США берут верх в противостоянии с Китаем?

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