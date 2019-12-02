Футбол
Piter.tvСлова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС
Нападающему "Зенита" и Сборной России Артему Дзюбе грозит дисквалификация за высказывание про фанатов "Спартака". Его слова про сектантов и фашистов может рассмотреть комитет по этике Российского футбольного союза. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
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с чего всё началось
Думаю, что его слова многие осудили. Не знаю, будет ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим.Sport24.ru04:51
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Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
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Путин заявил о важности ракеты «Циркон» для сохранения стабильности
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» важна для сохранения стратегической стабильности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Военно-морского флота, сообщает корреспондент РБК.
Авто
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В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений
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Вышел первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
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