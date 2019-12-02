Думаю, что его слова многие осудили. Не знаю, будет ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим.

с чего всё началось

Нападающему "Зенита" и Сборной России Артему Дзюбе грозит дисквалификация за высказывание про фанатов "Спартака". Его слова про сектантов и фашистов может рассмотреть комитет по этике Российского футбольного союза. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

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Слова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС

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