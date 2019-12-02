Футбол
78.ruСлова Дзюбы о фашистах могут рассмотреть в комитете по этике РФС
Высказывание футболиста «Зенита» Артёма Дзюба про фанатов «Спартака» может рассмотреть комитет по этике Российского футбольного союза. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил глава комитета Семён Андреев.
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с чего всё началось
Думаю, что его слова многие осудили. Не знаю, будет ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим.Sport24.ru04:51
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Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
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Авторы Star Citizen представили новые корабли, скопировав шоу Top Gear
Для «рекламных» трейлеров студия использовала формат шоу Top Gear.
Политика
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Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
На Украине назвали условие перехода на прямые поставки газа из РФ
Киев даст согласие на прямые поставки газа из России в случае установлении на него политической цены, которая будет сформирована с учетом цен на европейском хабе, передает ТАСС, ссылаясь на заявление украинского министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.
Происшествия
Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке
Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Спорт
СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории
В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Общество
Президент подписал закон о внесудебном взыскании долгов по зарплате
ГИТ оформит и направит организации предписание, и в случае, если работодатель его не исполнит, инспектор примет решение о принудительном взыскании.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Происшествия
В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста
В воскресенье, 1 декабря, стало известно, что в Забайкалье пассажирский автобус Kia Granbird упал с моста в замёрзшую реку Куэнга.
Энергетика
ОПЕК+ рассмотрит вопрос сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей
На встрече 5-6 декабря 2019 года в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Путин ввёл штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за невыполнение требований о хранении персональных данных.
Политика
Для ДФО продлили ввоз подержанных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные праворульные автомобили без системы ЭРА-ГЛОНАСС можно ввозить на Дальний Восток ещё год.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Политика
Пушков прокомментировал слова о появлении Украины на 300 лет раньше РФ
Сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы древнее русской на 300 лет.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак
Людмила Нарусова в эфире одного из телеканалов поделилась некоторыми подробностями частной жизни своей дочери Ксении Собчак.
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.