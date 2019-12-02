Думаю, что его слова многие осудили. Не знаю, будет ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим.

с чего всё началось

Высказывание футболиста «Зенита» Артёма Дзюба про фанатов «Спартака» может рассмотреть комитет по этике Российского футбольного союза. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил глава комитета Семён Андреев.

Слова Дзюбы о фашистах могут рассмотреть в комитете по этике РФС

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