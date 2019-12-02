Футбол

78.ru78.ruСлова Дзюбы о фашистах могут рассмотреть в комитете по этике РФС

Высказывание футболиста «Зенита» Артёма Дзюба про фанатов «Спартака» может рассмотреть комитет по этике Российского футбольного союза. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил глава комитета Семён Андреев.
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с чего всё началось

Колосков: «Выступаю за то, чтобы комитет по этике рассмотрел слова Дзюбы о фашистах»

Думаю, что его слова многие осудили. Не знаю, будет ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим.
Sport24.ru04:51

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Будет ли комитет по этике рассматривать слова Дзюбы о фашистах?

Спорт-Экспрессвчера в 14:12

Колосков: «Выступаю за то, чтобы комитет по этике рассмотрел слова Дзюбы о фашистах»

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На Украине назвали условие перехода на прямые поставки газа из РФ

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РИА Новости 07:43
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Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
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Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
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В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста

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ОПЕК+ рассмотрит вопрос сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей

На встрече 5-6 декабря 2019 года в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Путин ввёл штрафы за хранение персональных данных россиян за рубежом

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Для ДФО продлили ввоз подержанных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные праворульные автомобили без системы ЭРА-ГЛОНАСС можно ввозить на Дальний Восток ещё год.
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Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
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В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
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Пушков прокомментировал слова о появлении Украины на 300 лет раньше РФ

Сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы древнее русской на 300 лет.
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Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак

Людмила Нарусова в эфире одного из телеканалов поделилась некоторыми подробностями частной жизни своей дочери Ксении Собчак.
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Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
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