Политика

ИзвестияИзвестияСлова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.
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Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети

Известиявчера в 19:33

Порошенко опозорился после слов о причастности к обмену пленными

РЕН ТВвчера в 20:53

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

РИА Новостивчера в 22:49

В Сети высмеяли слова Порошенко о причастности к обмену между РФ и Украиной

Газета.Ruвчера в 19:55

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

Lenta.ruвчера в 20:43

На Украине посмеялись над Порошенко, присвоившим себе заслуги по обмену заключенными

URA.Ru02:19

Порошенко высмеяли в Сети за «присвоение» договора с Россией об обмене пленными

Life.ru00:32
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Политика

Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российских и украинских граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.
РИА Новости вчера в 08:34
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

В ходе беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек

Коммерсантъ 02:24
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Как россияне выступили на UFC 242

На турнире UFC в Абу-Даби, помимо Хабиба Нурмагомедова, выступили сразу несколько российских бойцов.
RT на русском вчера в 16:29
Политика

В России стартовал единый день голосования

В России начался единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

В Москве полиция задержала пенсионерку за поджог квартиры

"Сотрудники полиции задержали пенсионерку 1958 года, которая 6 сентября, находясь в квартире по адресу: Каширское шоссе, 50, после совместного распития спиртных напитков со своими друзьями поссорилась с ними и, дождавшись, пока они уснут, совершила поджог одеял в двух комнатах, а затем скрылась", - сообщили в ведомстве.
ТАСС 02:37
Происшествия

Электричество на Левом берегу Омска отключилось из-за удара молнии

Как ранее сообщал Город55, 7 сентября омский аэропорт, включая жителей нескольких домов в Кировском округе, остались на несколько часов без электричества.
Город55.ру 01:41
Общество

В Улан-Удэ явка на выборах на 10 часов составила 5,01%

В Улан-Удэ (Бурятия), где сегодня, 8 сентября, выбирают мэра и депутатов горсовета, явка на 10:00 (местн.) составила 5,01%.
REGNUM вчера в 23:42
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Политика

В НАТО положительно оценили обмен пленными между Россией и Украиной

Руководство НАТО дало положительную оценку факту обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте альянса.
REGNUM 01:59
Политика

Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными

Обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся ранее 7 сентября.
Lenta.ru вчера в 07:37
Кино

HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39
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Ферлан Менди: «Нужно прибавлять»

Защитник «Реала» Ферлан Менди считает, что ему нужно прибавлять.
Спорт-Экспресс 00:41
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Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика

В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки

Типография в Севастополе за день до выборов в законодательное собрание перепечатала более 220 тысяч избирательных бюллетеней из-за технического сбоя, приводившего к тому, что бюллетени не принимались комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2017 года изготовления, сказал на пресс-конференции в Севастополе глава избиркома региона Сергей Даниленко.
РИА Новости 02:36
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru вчера в 07:17
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В большинстве случаев индикатор сигнализирует о залитом в бак топливе низкого качества, но есть вероятность и более серьёзных проблем.
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Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
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ТАСС вчера в 14:22
Политика

Явка избирателей на Сахалине и Курилах на 15:00 составила 27,13%

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора и муниципальных депутатов.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 сентября

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В тройку лучших в стране вошел Краснодарский перинатальный центр

Конкурсная комиссия проанализировала заявки из 56 перинатальных центров из разных регионов страны.
ЮГ Times вчера в 09:12
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Явка на выборы главы Республики Алтай к полудню составила 25,8%

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Участниц Pussy Riot задержали в Москве

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РИА Новости вчера в 17:23
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Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
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Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
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Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
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Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме.
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