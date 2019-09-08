7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

Политика Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российских и украинских граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.

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Политика В НАТО положительно оценили обмен пленными между Россией и Украиной Руководство НАТО дало положительную оценку факту обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте альянса.

Политика Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными Обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся ранее 7 сентября.

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