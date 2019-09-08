Политика
ИзвестияСлова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:56, Вашингтон
Политика
Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российских и украинских граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.
РИА Новости вчера в 08:34
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия
В ходе беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Коммерсантъ 02:24
Единоборства
Как россияне выступили на UFC 242
На турнире UFC в Абу-Даби, помимо Хабиба Нурмагомедова, выступили сразу несколько российских бойцов.
RT на русском вчера в 16:29
Политика
В России стартовал единый день голосования
В России начался единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия
В Москве полиция задержала пенсионерку за поджог квартиры
"Сотрудники полиции задержали пенсионерку 1958 года, которая 6 сентября, находясь в квартире по адресу: Каширское шоссе, 50, после совместного распития спиртных напитков со своими друзьями поссорилась с ними и, дождавшись, пока они уснут, совершила поджог одеял в двух комнатах, а затем скрылась", - сообщили в ведомстве.
ТАСС 02:37
Происшествия
Электричество на Левом берегу Омска отключилось из-за удара молнии
Как ранее сообщал Город55, 7 сентября омский аэропорт, включая жителей нескольких домов в Кировском округе, остались на несколько часов без электричества.
Город55.ру 01:41
Общество
В Улан-Удэ явка на выборах на 10 часов составила 5,01%
В Улан-Удэ (Бурятия), где сегодня, 8 сентября, выбирают мэра и депутатов горсовета, явка на 10:00 (местн.) составила 5,01%.
REGNUM вчера в 23:42
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
В НАТО положительно оценили обмен пленными между Россией и Украиной
Руководство НАТО дало положительную оценку факту обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте альянса.
REGNUM 01:59
Политика
Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными
Обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся ранее 7 сентября.
Lenta.ru вчера в 07:37
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39
Футбол
Ферлан Менди: «Нужно прибавлять»
Защитник «Реала» Ферлан Менди считает, что ему нужно прибавлять.
Спорт-Экспресс 00:41
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика
В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
Типография в Севастополе за день до выборов в законодательное собрание перепечатала более 220 тысяч избирательных бюллетеней из-за технического сбоя, приводившего к тому, что бюллетени не принимались комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2017 года изготовления, сказал на пресс-конференции в Севастополе глава избиркома региона Сергей Даниленко.
РИА Новости 02:36
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru вчера в 07:17
Авто
Составлен ТОП-5 наиболее распространённых проблем с автомобилем
В большинстве случаев индикатор сигнализирует о залитом в бак топливе низкого качества, но есть вероятность и более серьёзных проблем.
Актуальные Новости 02:30
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru 06 сентября в 23:37
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Политика
Явка избирателей на Сахалине и Курилах на 15:00 составила 27,13%
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора и муниципальных депутатов.
REGNUM 01:43
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 сентября
Известия вчера в 23:52
Здоровье
В тройку лучших в стране вошел Краснодарский перинатальный центр
Конкурсная комиссия проанализировала заявки из 56 перинатальных центров из разных регионов страны.
ЮГ Times вчера в 09:12
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Космос
Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид
Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
Алтапресс вчера в 22:12
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Шоу-бизнес
Елена Летучая поделилась секретами своей диеты
Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме.
Телепрограмма вчера в 05:19