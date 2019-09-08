Политика

ИзвестияИзвестияСлова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.
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