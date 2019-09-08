Политика
ИзвестияСлова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.
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Политолог прокомментировал заявление Порошенко о причастности к обмену заключенных
Экономика сегодня11:40
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Авто
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32CARS.ru 03:18
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Технологии
Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox
Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
ГЛАС.RU 13:48
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС 05 сентября в 22:07
Политика
В России стартовал единый день голосования
Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования.
Росбалт 16:30
Футбол
«Уотфорд» уволил своего наставника
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был отправлен в отставку.
Soccer.ru 13:32
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru 20:51
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru 17:32
Здоровье
Волгоградцы узнали о вреде и пользе кофе с кардамоном
Если же вы решились попробовать кофе с кардамоном, вот рецепт правильного приготовления этого напитка: турку надо прогреть на небольшом огне, всыпать в нее половину чайной ложки сахара и 3 чайных ложки кофе.
Волгоградская правда 15:25
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Транспорт
Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года
Около 30 км дорог, порядка 12 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов построили ко Дню города.
Агентство Москва 05:11
Футбол
Акинфеев назвал сборную России возрождающейся командой
Игрок ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:51
Футбол
Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ-2030
Президент Эквадора Ленин Морено предложил Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году.
РБК 22:03
Наука
Малый плавун. Новый вид китов нашли в Японии
Животные оказались очень похожи на китов-плавунов Berardius bairdii ("плавун северный") из рода зубатых китов, только гораздо меньше них по размерам — взрослые особи достигают 6,9 метра, а обычные плавуны вырастают до 10.
Life.ru вчера в 11:00
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Южно-Китайского моря.
REGNUM 20:43
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
Порошенко похвалил себя за освобождение украинцев
Петр Порошенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в субботу, 7 сентября.
ТВ Центр 08:10
Футбол
Бускетс: Рамос был, остаётся и будет одним из лучших в мире
Испания переиграла Румынию в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со счётом 2:1. На 29-й минуте отличился капитан «красной фурии» Серхио Рамос, реализовавший 11-метровый удар.
Чемпионат 19:34
Энергетика
«Дочка» «Газпром нефти» временно сократила поставки авиатоплива сербским аэропортам
Дочерняя компания "Газпром нефти" - "Нефтяная индустрия Сербии (NIS)" - временно сократила поставку авиационного топлива аэропортам Сербии.
ТАСС 11:39
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Екатерина Колисниченко купила иномарку
Иномарка люкс-класса цвета мокрый асфальт привлекла внимание поклонников, которые отметили хороший выбор звезды «ДОМа-2», а также похвалили немецкое качество автомобиля.
StarHit.ru 19:30
Фигурное катание
Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах
Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:41
Армия и оружие
Kyodo сообщило о создании списка нарушающих санкции против КНДР судов
В список попадут суда, связанные со странами, против которых действуют международные санкции.
РБК 21:46
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
Известия 05 сентября в 05:13