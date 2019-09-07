Политика
ИзвестияСлова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.
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Порошенко решил примазаться к популярности Зеленского после обмена пленными
Российская газетавчера в 15:08
«Примазывается к чужой славе»: сети оценили «вклад» Порошенко в обмен заключенными
Комсомольская правда01:01
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Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20
Политика
В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы
Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
Южная Корея и КНДР могут создать экономический союз наподобие ЕС
Экономический союз наподобие Евросоюза между Сеулом и Пхеньяном станет возможным уже через 10-15 лет.
Известия 00:33
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер 06 сентября в 14:31
Политика
Зеленский рассказал о разведении сил в Донбассе
Как рассказал Зеленский, о прекращении войны в Донбассе он договорился с президентом России Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Футбол
Хавбек сборной Литвы Жулпа: так устали после матча с Украиной, что сложно думать
Полузащитник сборной Литвы Артурас Жулпа прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Украиной (0:3).
Чемпионат 00:28
Космос
Вторая индийская лунная миссия «Чандраян-2» закончилась неудачей
Военное обозрение вчера в 07:45
Футбол
Божинов вернулся в «Ботев»
Бывший нападающий сборной Болгарии Валери Божинов стал игроком «Ботева».
Спорт-Экспресс 00:33
Происшествия
В Британии журналист заплатил за стакан пива 68 тысяч долларов
Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов, или около 68 тысяч долларов за бокал пива, в баре в британском Манчестере.
Life.ru вчера в 08:00
Транспорт
Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года
Около 30 км дорог, порядка 12 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов построили ко Дню города.
Агентство Москва вчера в 05:11
Здоровье
Диетологи рассказали об опасности свинины для здоровья
Волгоградская правда вчера в 04:17
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Футбол
Главный тренер «Спартака-2» объяснил разгромное поражение от «Краснодара-2»
Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал поражение его команды в матче с "Краснодаром-2" (0:3), который состоялся в рамках 12 тура Олимп-Футбольной национальной лиги, передает официальный сайт чемпионата.
Газета.Ru 01:20
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Армия и оружие
«Чайка»-носитель: самолеты Бе-12 вооружат умными минными комплексами
Известия 06 сентября в 17:01
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Общество
Ураганный ветер сорвал крышу с городской администрации
Паблик dps_vl25 разместил у себя на странице видео, на кадрах которого видно, что со здания администрации города Артема ветер сорвал крышу.
Deita.ru вчера в 23:59
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Европейский ЦБ 12 сентября огласит свое решение по процентной ставке, оно может стать поворотным в судьбе евро.
Российская газета вчера в 23:00
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Умная красавица: в Сети появилось фото Лизы Галкиной за уроками
Телепрограмма вчера в 12:42