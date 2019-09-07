Политика

ИзвестияИзвестияСлова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.
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Подробнее о событии

Порошенко решил примазаться к популярности Зеленского после обмена пленными

Российская газетавчера в 15:08

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети

Известиявчера в 19:33

В Сети высмеяли слова Порошенко о причастности к обмену между РФ и Украиной

Газета.Ruвчера в 19:55

Порошенко опозорился после слов о причастности к обмену пленными

РЕН ТВвчера в 20:53

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

Lenta.ruвчера в 20:43

Порошенко высмеяли в Сети за «присвоение» договора с Россией об обмене пленными

Life.ru00:32

«Примазывается к чужой славе»: сети оценили «вклад» Порошенко в обмен заключенными

Комсомольская правда01:01
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:29, Вашингтон
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Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

RT на русском вчера в 17:08
Политика

В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму

В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
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Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel

Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20
Политика

В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы

Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Происшествия

«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Общество

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

Южная Корея и КНДР могут создать экономический союз наподобие ЕС

Экономический союз наподобие Евросоюза между Сеулом и Пхеньяном станет возможным уже через 10-15 лет.
Известия 00:33
Политика

Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона

Рамблер 06 сентября в 14:31
Политика

Зеленский рассказал о разведении сил в Донбассе

Как рассказал Зеленский, о прекращении войны в Донбассе он договорился с президентом России Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Здоровье

Названы лечебные свойства водки

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Происшествия

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Lenta.ru 00:18
Футбол

Хавбек сборной Литвы Жулпа: так устали после матча с Украиной, что сложно думать

Полузащитник сборной Литвы Артурас Жулпа прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Украиной (0:3).
Чемпионат 00:28
Космос

Вторая индийская лунная миссия «Чандраян-2» закончилась неудачей

Военное обозрение вчера в 07:45
Футбол

Божинов вернулся в «Ботев»

Бывший нападающий сборной Болгарии Валери Божинов стал игроком «Ботева».
Спорт-Экспресс 00:33
Происшествия

В Британии журналист заплатил за стакан пива 68 тысяч долларов

Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов, или около 68 тысяч долларов за бокал пива, в баре в британском Манчестере.
Life.ru вчера в 08:00
Транспорт

Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года

Около 30 км дорог, порядка 12 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов построили ко Дню города.
Агентство Москва вчера в 05:11
Здоровье

Диетологи рассказали об опасности свинины для здоровья

Волгоградская правда вчера в 04:17
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Футбол

Главный тренер «Спартака-2» объяснил разгромное поражение от «Краснодара-2»

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал поражение его команды в матче с "Краснодаром-2" (0:3), который состоялся в рамках 12 тура Олимп-Футбольной национальной лиги, передает официальный сайт чемпионата.
Газета.Ru 01:20
Политика

В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой

Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Армия и оружие

«Чайка»-носитель: самолеты Бе-12 вооружат умными минными комплексами

Известия 06 сентября в 17:01
Армия и оружие

В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение вчера в 02:55
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Общество

Ураганный ветер сорвал крышу с городской администрации

Паблик dps_vl25 разместил у себя на странице видео, на кадрах которого видно, что со здания администрации города Артема ветер сорвал крышу.
Deita.ru вчера в 23:59
Финансы

Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Европейский ЦБ 12 сентября огласит свое решение по процентной ставке, оно может стать поворотным в судьбе евро.
Российская газета вчера в 23:00
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Умная красавица: в Сети появилось фото Лизы Галкиной за уроками

Телепрограмма вчера в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
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