7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети

Политика В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Игры Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.

Политика В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.

Происшествия «Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.

Происшествия В Китае произошло землетрясение Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.

Политика Южная Корея и КНДР могут создать экономический союз наподобие ЕС Экономический союз наподобие Евросоюза между Сеулом и Пхеньяном станет возможным уже через 10-15 лет.

Политика Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Зеленский рассказал о разведении сил в Донбассе Как рассказал Зеленский, о прекращении войны в Донбассе он договорился с президентом России Владимиром Путиным.

Здоровье Названы лечебные свойства водки Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».

Футбол Хавбек сборной Литвы Жулпа: так устали после матча с Украиной, что сложно думать Полузащитник сборной Литвы Артурас Жулпа прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Украиной (0:3).

Футбол Божинов вернулся в «Ботев» Бывший нападающий сборной Болгарии Валери Божинов стал игроком «Ботева».

Происшествия В Британии журналист заплатил за стакан пива 68 тысяч долларов Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов, или около 68 тысяч долларов за бокал пива, в баре в британском Манчестере.

Транспорт Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года Около 30 км дорог, порядка 12 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов построили ко Дню города.

Политика В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

Футбол Главный тренер «Спартака-2» объяснил разгромное поражение от «Краснодара-2» Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал поражение его команды в матче с "Краснодаром-2" (0:3), который состоялся в рамках 12 тура Олимп-Футбольной национальной лиги, передает официальный сайт чемпионата.

Политика В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Общество Ураганный ветер сорвал крышу с городской администрации Паблик dps_vl25 разместил у себя на странице видео, на кадрах которого видно, что со здания администрации города Артема ветер сорвал крышу.

Финансы Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару Европейский ЦБ 12 сентября огласит свое решение по процентной ставке, оно может стать поворотным в судьбе евро.