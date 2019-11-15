Политика
ИзвестияСлова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Столичная прокуратура проверит интервью телеведущей Ксении Собчак украинской радиостанции на наличие признаков экстремизма. Об этом 15 ноября сообщается на сайте Партии ветеранов России, которой был направлен запрос на проведение проверки.
Читать в источнике
Оценить202
с чего всё началось
"В рамках проведенной проверки материалы интервью Собчак К.А. в эфире украинской радиостанции "Новое время" <...> направлены в ГБУ города Москвы "Московский исследовательский центр" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее второго квартала 2020 года", - говорится в ответе прокуратуры заявителю, который опубликован на сайте Партии ветеранов.Интерфаксвчера в 09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Гаджеты
Все смартфоны Xiaomi дороже $285 получат 5G
По словам Лэй Цзюнь, все смартфоны Xiaomi стоимостью выше 2000 юаней ($285) получат поддержку сетей пятого поколения.
Армия и оружие
Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Политика
Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине
Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Общество
В Венеции введен режим ЧП из-за наводнения
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Авто
Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery опубликовала официальные рендеры большого кроссовера Exeed VX.
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Здоровье
На Ямале непривитых от кори детей отстранили от школ и детсадов
Выявленные в Надыме (ЯНАО) случаи заболевания корью стали основанием для запрета на посещение образовательных учреждений для непривитых детей и сотрудников.
Экономика
В России стали покупать меньше сигарет
В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Гаджеты
Honor V30 и его квадрокамера на новом изображении
В Сети появилось новое изображение флагманского смартфона Honor V30, который должны представить уже очень скоро – 26 ноября.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла Суперсерию канадцам
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
Общество
Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость
Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Экономика
Выживайте как хотите: Зеленский подложил свинью доверчивым украинцам
В сентябре сторонники Зеленского в Верховной раде проголосовали за законопроект о масштабной проверке пенсионных выплат.
Футбол
Аршавин выложил фото, на котором держит Быстрова за пах
Экс-форвард "Зенита" Андрей Аршавин в Instagram поделился с подписчиками фото, на котором он борется за мяч с экс-хавбеком "Спартака" Владимиром Быстровым, придерживая футболиста "красно-белых" за пах.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.