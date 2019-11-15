с чего всё началось

Столичная прокуратура проверит интервью телеведущей Ксении Собчак украинской радиостанции на наличие признаков экстремизма. Об этом 15 ноября сообщается на сайте Партии ветеранов России, которой был направлен запрос на проведение проверки.

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Наука Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике «Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.

Экономика Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

Экономика В России стали покупать меньше сигарет В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.

Политика Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.

Общество Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.