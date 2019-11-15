Политика
ИзвестияСлова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Столичная прокуратура проверит интервью телеведущей Ксении Собчак украинской радиостанции на наличие признаков экстремизма. Об этом 15 ноября сообщается на сайте Партии ветеранов России, которой был направлен запрос на проведение проверки.
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с чего всё началось
"В рамках проведенной проверки материалы интервью Собчак К.А. в эфире украинской радиостанции "Новое время" <...> направлены в ГБУ города Москвы "Московский исследовательский центр" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее второго квартала 2020 года", - говорится в ответе прокуратуры заявителю, который опубликован на сайте Партии ветеранов.Интерфакс09:50
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