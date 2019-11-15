с чего всё началось

Столичная прокуратура проверит интервью телеведущей Ксении Собчак украинской радиостанции на наличие признаков экстремизма. Об этом 15 ноября сообщается на сайте Партии ветеранов России, которой был направлен запрос на проведение проверки.

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Экономика БРИКС десять лет спустя: что думает о блоке создатель аббревиатуры (Estadão, Бразилия) (Estadao) По словам О'Нила, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, входящие в состав БРИКС — группы развивающихся стран, которые на этой неделе встретились на саммите в Бразилиа — должны заключать друг с другом «более серьезные» торговые соглашения и пользоваться реальными возможностями сотрудничества в разных сферах экономики.

Спорт Конькобежки сборной России завоевали серебро в Минске Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.

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Экономика С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.

Единоборства Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором выразил желание провести бой в Африке.