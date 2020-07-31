Политика

РИА НовостиРИА НовостиСлова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "бомбящих всех самолетах" вызывало недоумение пользователей Сети. Ранее у Зеленского во время посещения детской больницы в Киеве спросили, почему новый корпус медучреждения не открыли ко Дню защиты детей.
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«Будем всех бомбить»: Украинцы возмутились словами Зеленского на открытии детской больницы

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Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

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Слова Зеленского о «бомбящих всех самолётах» удивили пользователей Сети

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Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

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Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили украинцев

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Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

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«Будем всех бомбить»: Зеленский в больнице рассказал, как надо отмечать День защиты детей

Царьградвчера в 13:56
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.
Известия вчера в 13:30
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Игры

Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года

Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews вчера в 04:17
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Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском вчера в 00:55
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

RT на русском вчера в 16:22
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Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета вчера в 01:30
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Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
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Религия

Великий праздник Курбан-байрам 2020 отмечают мусульмане

Стерлеград вчера в 23:30
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Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017—2018 годах исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
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Общество

Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Как говорится в отчете Canalys, Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов, отгрузив 55,8 млн устройств.
Газета DAILY вчера в 15:28
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
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Футбол

«Сан-Лоренсо» сообщил о переходе форварда Гайча в ЦСКА

МК-Спорт вчера в 14:03
Общество

ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе

По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.
Экономика сегодня вчера в 20:40
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Шоу-бизнес

Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой

Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой Рэпер заснял на камеру мужчину, с которым встречается Ольга Орлова.
Экспресс газета 00:51
Автоспорт

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

РИА Новости вчера в 15:34
Спорт

ВФЛА получила отсрочку на выплату более 6 млн долларов до 15 августа

Ридус вчера в 12:00
Политика

Дегтярев представит Путину предложения по развитию Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным 20 августа и доложить ему о положении дел в регионе.
РЕН ТВ вчера в 23:00
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 28 июля в 06:36
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Общество

Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам

НТВ 29 июля в 17:38
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Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
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Экономика

Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM вчера в 20:33
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Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Здоровье

В Курской областной больнице назначен главврач

С 2005-го года занимал должность главврача горбольницы № 2 Белгорода. С 2009-го — заведовал кафедрой общей хирургии НИУ БелГУ.
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Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 3 августа

В Саратовской области продлили ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Регион 64 вчера в 13:05
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Театры

Театр «Читiген» расскажет о магии рождения спектакля

4 августа Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген» запускает онлайн-проект «От замысла к воплощению», в котором поэтапно будут раскрыты ключевые стадии создания спектакля, показано то самое волшебное и загадочное закулисье, мастера которого создают сценическое оформление от масштабных декораций до костюмов, реквизита и грима.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:04
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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