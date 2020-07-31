Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "бомбящих всех самолетах" вызывало недоумение пользователей Сети. Ранее у Зеленского во время посещения детской больницы в Киеве спросили, почему новый корпус медучреждения не открыли ко Дню защиты детей.

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

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