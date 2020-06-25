Политика
РИА НовостиУкраинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
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Полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам.
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Россия модернизирует «Искандеры»
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Власти Иерусалима прикрыли флаг ЛГБТ на здании посольства США
Власти Иерусалима прикрыли флаг ЛГБТ на здании посольства США Американские дипломаты считают это посягательством на суверенитет Соединенных Штатов.
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В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса
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